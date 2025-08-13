Ο χρυσός σε άνοδο καθώς τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ ενισχύουν τις προσδοκίες μείωσης επιτοκίων

Ο χρυσός ενισχύθηκε ελαφρά την Τετάρτη, με στήριξη από την εξασθένηση του δολαρίου, έπειτα από ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, ενώ οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας αυτήν την εβδομάδα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0.25% στα 3,405.50 δολάρια ανά ουγγιά.



Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το παλλάδιο ενισχυόταν 0.36% στα 1,145.50 δολάρια και η πλατίνα ανέβαινε 0.66% στα 1,361.60 δολάρια.



«Η πτώση του δολαρίου ΗΠΑ επέτρεψε μια μέτρια ανάκαμψη στην τιμή του χρυσού, με το πολύτιμο μέταλλο να κυμαίνεται γύρω στο επίπεδο των 3,350 δολαρίων ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν την Παρασκευή», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.



Η σύνοδος κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν «είναι μια άσκηση ακρόασης για τον πρόεδρο», δήλωσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη, μετριάζοντας τις προσδοκίες για μια γρήγορη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι αγορές προεξοφλούν μια πιθανότητα περίπου 90% για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, με τουλάχιστον μία επιπλέον μείωση να αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους. Ο μη αποδοτικός χρυσός ευδοκιμεί σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Χαλαρώνοντας τις εμπορικές εντάσεις στην αγορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα παρέτειναν την εκεχειρία των δασμών για άλλες 90 ημέρες, αποτρέποντας τους τριψήφιους δασμούς στα προϊόντα της άλλης πλευράς.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα περισσότερα οικονομικά στοιχεία για τις ΗΠΑ που αναμένονται αργότερα αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του Δείκτη Τιμών Παραγωγού των ΗΠΑ, των εβδομαδιαίων αιτήσεων ανεργίας και των λιανικών πωλήσεων.