Χρυσός: Ρευστοποιήσεις και δολάριο πιέζουν τις τιμές

Μετά τα υψηλά ρεκόρ της περασμένης εβδομάδας, οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις και σε συνδυασμό με την ενίσχυση του δολαρίου, η τιμή του χρυσού υποχωρεί την Τετάρτη, εν όψει και των σημαντικών στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ που θα δημοσιευθούν αυτή την εβδομάδα.

Στη spot αγορά ο χρυσός καταγράφει απώλειες 0,58% στα 4.459,24 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ είχε φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 4.549,71 δολαρίων στις 26 Δεκεμβρίου. Τα futures υποχωρούν 0,63% στα 4.467,90 δολάρια ανά ουγγιά.

«Τα πολύτιμα μέταλλα ανέβηκαν (γρήγορα) αυτή την εβδομάδα και πάντα υπάρχει μια μικρή ρευστοποίηση κερδών... το δολάριο επίσης συνέβαλε στην πίεση των τιμών», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της GoldSilver Central, Brian Lan.

Το δολάριο κινήθηκε κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, εν αναμονή μιας σειράς οικονομικών δεδομένων από τις ΗΠΑ, καθιστώντας τα περιουσιακά στοιχεία που τιμολογούνται σε δολάρια πιο ακριβά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Οι επενδυτές αναμένουν τουλάχιστον δύο μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed φέτος, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία από τα στοιχεία για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες που θα δημοσιευθούν την Παρασκευή. Η έρευνα JOLTS και τα στοιχεία για τις ιδιωτικές μισθοδοσίες ADP την Τετάρτη ενδέχεται επίσης να καθορίσουν την τάση της αγοράς.

Το ασήμι στη spot αγορά υποχωρεί 1,66% στα 79,30 δολάρια ανά ουγγιά, από το ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων στις 29 Δεκεμβρίου.

Η πλατίνα υποχωρεί 2,9% στα 2.373,0 δολάρια ανά ουγγιά, από το ρεκόρ των 2.478,50 δολαρίων την περασμένη Δευτέρα, ενώ νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε σημειώσει άνοδο άνω του 3%.

Το παλλάδιο υποχωρεί 2,5% στα 1.777,22 δολάρια ανά ουγγιά.