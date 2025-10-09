Χρυσός: «Πάγωμα» των τιμών και ρευστοποιήσεις μετά το ρεκόρ των 4.000 δολαρίων

Μικρή υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη μια μέρα μετά το ιστορικό ρεκόρ των 4.000 δολαρίων, με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις.

Στη spot αγορά η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχωρεί οριακά (0,2%) στα 4.038,22 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στα futures η τιμή υποχωρεί 0,34% στα 4.057 δολάρια ανά ουγγιά.

Την Τετάρτη, το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο μεταξύ, οι αξιωματούχοι της Fed συμφώνησαν ότι οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ ήταν αρκετά υψηλοί ώστε να δικαιολογούν μια μείωση των επιτοκίων, αλλά παρέμειναν επιφυλακτικοί εν μέσω της επίμονης πληθωρισμού, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης της 16-17 Σεπτεμβρίου που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 54% από την αρχή του έτους, λόγω των ισχυρών αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, της αυξημένης ζήτησης για Exchange-Traded Fund (ETFs) με εξασφάλιση σε χρυσό, του ασθενέστερου δολαρίου και της ζήτησης για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία.

Στα άλλα μέταλλα, η τιμή του αργύρου στη spot αγορά υποχωρεί 0,3% στα 49,12 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από το ιστορικό υψηλό των 49,57 δολαρίων που σημείωσε την Τετάρτη.

Η τιμή της πλατίνας υποχωρεί 0,8% στα 1.687,80 δολάρια και η τιμή του παλλαδίου ανεβαίνει 1,58% στα 1.508 δολάρια.