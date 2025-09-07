Η ανησυχία για το εμπόριο, τα γεωπολιτικά και οι απειλές για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ έχουν οδηγήσει τους επενδυτές στην ασφάλεια του χρυσού, προκαλώντας μια μαζική άνοδο στις εταιρείες εξόρυξης του πολύτιμου μετάλλου.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, NYSE Arca Gold Miners Index έφτασε σε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, όταν οι επενδυτές αγόραζαν μαζικά ασφαλή περιουσιακά στοιχεία εν μέσω της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους και της πρώτης υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ.

Αυτή τη φορά, ένα νέο αίσθημα αβεβαιότητας έχει οδηγήσει σε ραγδαία άνοδο μερικές από τις μεγαλύτερες μετοχές του δείκτη αναφοράς, με τις Newmont, Agnico Eagle Mines, Wheaton Precious Metals και Barrick Mining να σημειώνουν όλες άνοδο άνω του 80% φέτος.

Οι επενδυτές που αντιμετωπίζουν την παγκόσμια αστάθεια λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή, καθώς και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αναζητούν και πάλι περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν καταφύγιο.

Οι προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει την κυβερνήτη της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed), Λίζα Κουκ και η ασαφής στάση της κεντρικής τράπεζας σχετικά με το σχέδιο μείωσης των επιτοκίων έχουν πυροδοτήσει περαιτέρω τις τιμές του χρυσού και, μαζί με αυτές, τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης ως υποκατάστατα του χρυσού.

Μεγάλοι νικητές

Τα κέρδη της Newmont αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 100% το 2024, μετά από δύο χρόνια πτώσης, και αναμένεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 50% φέτος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Οι μετοχές της εταιρείας εξόρυξης με έδρα το Ντένβερ έχουν υπερδιπλασιαστεί φέτος, διαπραγματευόμενες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Η καναδική εταιρεία εξόρυξης είχε επίσης μια ισχυρή χρονιά, με τις μετοχές της στις ΗΠΑ να αυξάνονται κατά περισσότερο από 90% και να διαπραγματεύονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Η Agnico Eagle αναμένεται να σημειώσει μεγάλα κέρδη, ενώ η παραγωγή χρυσού της προβλέπεται να μειωθεί.

Ακόμη και η Barrick, η οποία κατέγραψε καθαρά έξοδα 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο λόγω προβλημάτων στο Μάλι, εξακολουθεί να έχει σημειώσει άνοδο 80% φέτος στις συναλλαγές στις ΗΠΑ, καθώς οι τιμές του χρυσού ανακάμπτουν.