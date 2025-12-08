Χρυσός ενισχύεται ενόψει μείωσης επιτοκίων της Fed – Το ασήμι αγγίζει νέο ιστορικό υψηλό

Οι τιμές του χρυσού ενισχύθηκαν την Παρασκευή, καθώς οι αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) βελτίωσαν το επενδυτικό κλίμα. Παρότι η τιμή spot του χρυσού κινήθηκε ανοδικά στα 4.212,16 δολ. ανά ουγγιά, η τελευταία δημοσιευμένη τιμή διαμορφωνόταν στα 4.240,30 δολάρια, με πτώση 0,06%.

Τα συμβόλαια χρυσού Φεβρουαρίου έκλεισαν στα 4.243 δολάρια, ενώ η αποδυνάμωση του δολαρίου ενίσχυσε την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου, σύμφωνα με τον Μπαρτ Μέλεκ της TD Securities.

Νέα στοιχεία των ΗΠΑ έδειξαν αύξηση 0,3% στον βασικό δείκτη PCE τον Σεπτέμβριο, με την ετήσια άνοδο να υποχωρεί στο 2,8%. Παράλληλα, η απότομη πτώση στην ιδιωτική απασχόληση ενίσχυσε τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Το εργαλείο FedWatch δείχνει 87,2% πιθανότητα για μείωση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed στις 9–10 Δεκεμβρίου.

Το ασήμι εκτινάχθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, αφού άγγιξε τα 59,32 δολάρια, με την τελευταία τιμή να βρίσκεται στα 58,705 δολάρια και πτώση 0,59%. Το μέταλλο έχει ενισχυθεί 98% από την αρχή της χρονιάς, υποστηριζόμενο από ελλείψεις στην προσφορά και υψηλή ζήτηση που σχετίζεται με την ηλεκτροκίνηση.

Ο χαλκός κατέγραψε μικρή άνοδο, διαμορφούμενος στα 5,4635 δολάρια (+0,03%). Η πλατίνα αυξήθηκε στα 1.669,80 δολάρια (+0,56%), ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε στα 1.517,50 δολάρια (+1,02%).

Σύμφωνα με τον Άλεξ Εμπκαριάν, διευθύνων σύμβουλο λειτουργίας (COO) της Allegiance Gold, ο χρυσός αναμένεται να κινηθεί φέτος μεταξύ 4.200 - 4.500 δολαρίων, ενώ του χρόνου μπορεί να αγγίξει τα 5.000 δολάρια, ανάλογα με τις αποφάσεις της Fed. Την ίδια στιγμή, η φυσική ζήτηση σε Ινδία και Κίνα επιβραδύνθηκε, καθώς οι καταναλωτές αναμένουν πιθανή διόρθωση των τιμών.