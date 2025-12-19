Χρυσός: Το δολάριο πιέζει τις τιμές - Οι προβλέψεις της Goldman Sachs για το 2026

Τα στοιχεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και η άνοδος του δολαρίου πιέζουν τα πολύτιμα μέταλλα, με την Goldman Sachs να προβλέπει πως ο χρυσός θα φτάσει τα 4.900 δολάρια τον Δεκέμβριο του 2026.

Στη spot αγορά η τιμή του χρυσού υποχωρεί οριακά 0,12% στα 4.326 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures υποχωρούν και αυτά οριακά 0,21% στα 4.355 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι καταγράφει νέα άνοδο 0,53% στη spot αγορά στα 65,83 δολάρια ανά ουγγιά και οδεύει για να κλείσει την εβδομάδα με άνοδο 5%, μετά το ιστορικό υψηλό των 66,88 δολαρίων την Τετάρτη.

Ο άργυρος έχει σημειώσει άνοδο 125% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας το χρυσό, το οποίο έχει σημειώσει ετήσια άνοδο 65% μέχρι στιγμής.

«Τα χαμηλότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν ένα δίκοπο μαχαίρι (για το χρυσό και το ασήμι), καθώς βοηθούν να δικαιολογηθεί η επιθετική πολιτική της Fed, αλλά σημαίνουν επίσης ότι χάνουν μέρος της ελκυστικότητάς τους ως αντιστάθμισμα του πληθωρισμού. Το δολάριο, που διατηρεί τη θέση του, δημιουργεί επίσης κάποια αντίσταση», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός ήταν 2,7% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, χαμηλότερα από την πρόβλεψη των οικονομολόγων που ρωτήθηκαν από το Reuters για αύξηση 3,1%.

Οι προβλέψεις της Goldman Sachs

Η Goldman Sachs προβλέπει ότι οι τιμές του χρυσού θα ανέβουν κατά 14% στα 4.900 δολάρια/ουγγιά έως τον Δεκέμβριο του 2026, σύμφωνα με σημείωμα που δημοσίευσε την Πέμπτη, ενώ παράλληλα επισημαίνει τους ανοδικούς κινδύνους για αυτή την πρόβλεψη λόγω της πιθανής διεύρυνσης της διαφοροποίησης σε ιδιώτες επενδυτές.

Η πλατίνα παραμένει αμετάβλητη στα 1.947,30 δολάρια, αφού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών την Πέμπτη. Το παλλάδιο υποχωρεί 0,1,% στα 1.711,90 δολάρια, αφού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών την Πέμπτη.

«Τα πολύτιμα μέταλλα είναι στη μόδα, με την πλατίνα και το παλλάδιο να μπαίνουν τώρα στη δράση και να ακολουθούν τα βήματα του χρυσού και του αργύρου», πρόσθεσε ο Waterer.