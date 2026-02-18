Χρυσός: Ανακάμπτει μετά το χαμηλό εβδομάδας την Τρίτη με το βλέμμα στη Fed

Οι τιμές του χρυσού κινούνται ανοδικά σήμερα, ανακάμπτοντας από το χαμηλό εβδομάδας που καταγράφηκε την Τρίτη, καθώς οι αγορές αναμένουν την δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης του Ιανουαρίου της Fed για ενδείξεις σχετικά με τις προοπτικές μείωσης των επιτοκίων.

Στη spot αγορά η τιμή του χρυσού κινείται ανοδικά 1,1% στα 4.931 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την πτώση πάνω από 2% την Τρίτη, ενώ τα futures καταγράφουν άνοδο 0,86% στα 4.947,90 δολάρια ανά ουγγιά

Μετά τα πρακτικά της FOMC του Ιανουαρίου που αναμένονται αργότερα σήμερα, οι επενδυτές θα αναλύσουν την έκθεση για τις Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες των ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο, η οποία αναμένεται την Παρασκευή, για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με το πού μπορεί να κινηθούν τα επιτόκια φέτος.

Οι αγορές αναμένουν επί του παρόντος ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια τον Ιούνιο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. FEDWATCH

Στη spot αγορά η τιμή του ασημιού καταγράφει κέρδη 2,7% στα 75,53 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από πτώση άνω του 5% χθες.

Η πλατίνα σημειώνει άνοδο 2% στα 2.049,42 δολάρια ανά ουγγιά στη spot αγορά , ενώ το παλλάδιο σημειώνει άνοδο 1,9% στα 1.714,64 δολάρια.