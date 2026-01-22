Φυσικό αέριο: Εκτόξευση άνω του 12% λόγω των εντάσεων ΗΠΑ–ΕΕ και φόβων για το LNG

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου κατέγραψαν άλμα άνω του 12%, φθάνοντας τα 39 ευρώ ανά μεγαβατώρα — το υψηλότερο επίπεδο από τις 23 Ιουνίου — καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Trading Economics, οι τιμές εκτοξεύθηκαν λόγω φόβων ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως μοχλό πίεσης στη διευρυνόμενη διαμάχη για τη Γροιλανδία και το εμπόριο — έναν ιδιαίτερα σοβαρό κίνδυνο, δεδομένου ότι η ΕΕ κάλυψε το 27% των εισαγωγών φυσικού αερίου και LNG από τις ΗΠΑ το 2025, από μόλις 6% το 2021.

Η αβεβαιότητα ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να «παγώσει» την ψηφοφορία για την επικύρωση εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–ΕΕ, έπειτα από απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, εάν δεν επιτρέψουν την αμερικανική κυριότητα της Γροιλανδίας.

Οι αγορές ήταν ήδη συγκρατημένες, καθώς ροές φυσικού αερίου στις ΗΠΑ εκτράπηκαν από εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG για να καλύψουν την εκρηκτική εγχώρια ζήτηση στη διάρκεια ισχυρού κύματος ψύχους στην Αρκτική, ενώ ο ανταγωνισμός για φορτία LNG εντάθηκε λόγω χαμηλότερων θερμοκρασιών στην Ασία.

Στην Ευρώπη, τα αποθέματα φυσικού αερίου έχουν υποχωρήσει σε περίπου 49,1% της χωρητικότητας, σημαντικά χαμηλότερα από το περίπου 60,2% της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ οι προβλέψεις για ψυχρότερο καιρό αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη ζήτηση.