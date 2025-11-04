Φόβοι για υπερπλεόνασμα πετρελαίου

Παρά τη μη αναμενόμενη ανακοίνωση του OPEC+ την Κυριακή για παύση αυξήσεων παραγωγής στο πρώτο τρίμηνο του 2026, το πετρέλαιο δεν κατάφερε να καταγράψει μια ουσιαστική άνοδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραγωγή θα αυξηθεί κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα τον Δεκέμβριο, όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά από τον Ιανουάριο και ως τον Μάρτιο ο OPEC+ θα σταματήσει περαιτέρω αυξήσεις στην παραγωγή.

Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή αντανακλά την εποχικά ασθενέστερη ζήτηση στις αρχές του έτους, αλλά στην ουσία υποδεικνύει την ανησυχία του OPEC+ για περιβάλλον υπερπροσφοράς τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας –EIA- η αύξηση της παραγωγής θα καθοδηγηθεί από χώρες εκτός του OPEC+, με την παραγωγή να αυξάνεται κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2025 και 0,7 εκατομμύρια, το 2026.

Ο OPEC+ θα αυξήσει τη συνολική παραγωγή υγρών καυσίμων κατά 0,6 εκατομμύρια βαρέλια τόσο το 2025 όσο και το 2026, καθώς ο όμιλος αντιστρέφει τις περικοπές στην παραγωγή αργού πετρελαίου.

Τουτέστιν, σύμφωνα με την ΕΙΑ τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν έως το 2026, γεγονός που θα ασκήσει σημαντική καθοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου τους επόμενους μήνες.

Όσον αφορά το εύρος των τιμών, η EIA προβλέπει ότι η τιμή του Brent θα μειωθεί κατά μέσο όρο στα 62 δολάρια το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο και στα 52 δολάρια βαρέλι το 2026.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η παραγωγή του OPEC+ δεν αποκλείεται να παραμείνει κάτω από τους ανακοινωθέντες στόχους, η EIA εκτιμά ότι θα περιοριστεί η πτώση των τιμών του πετρελαίου στο άνω εύρος και τα αποθέματα δεν θα αυξηθούν πολύ γρήγορα.

Η διάμεσος των αναλύσεων για την τιμή Brent και WTI

Ανοίγοντας το πλάνο πέραν της ΕΙΑ, οι περισσότεροι αναλυτές διατηρούν τις προβλέψεις τους για τις τιμές του πετρελαίου σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες για το τελευταίο δίμηνο του 2025, καθώς οι αυξανόμενοι στόχοι παραγωγής του OPEC+ και η υποτονική ζήτηση αντισταθμίζουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους για την προσφορά.

H έρευνα με τη συμμετοχή 36 οικονομολόγων και αναλυτών που διεξήχθη τον Οκτώβριο προβλέπει ότι η μέση τιμή του αργού πετρελαίου Brent θα είναι 67,99 δολάρια ανά βαρέλι το 2025, περίπου 38 σεντς πάνω από την εκτίμηση του περασμένου μήνα. Το West Texas Intermediate αναμένεται να έχει μέση τιμή 64,83 δολάρια το 2025, ελαφρώς πάνω από την εκτίμηση του Σεπτεμβρίου που ήταν 64,39 δολάρια.

Οι τιμές των Brent και WTI έχουν διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 69,27 δολάρια και στα 65,92 δολάρια μέχρι στιγμής φέτος.

Οι τιμές του πετρελαίου το 2025 διαμορφώνονται από μια λεπτή ισορροπία μεταξύ αύξησης της προσφοράς, μέτριας ζήτησης και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Από την πλευρά της προσφοράς, η αυξανόμενη παραγωγή από τους παραγωγούς του OPEC+ αλλά πάνω από όλα η μεγάλη προσφορά από τους εκτός OPEC παραγωγούς, συγκρατεί τις τιμές, ενώ ταυτόχρονα η αύξηση της ζήτησης, αν και θετική, επιβραδύνεται, ιδίως στις οικονομίες του ΟΟΣΑ.

Οι αναλυτές σύμφωνα με την έρευνα αναμένουν ότι η αγορά πετρελαίου θα παρουσιάσει πλεόνασμα το 2026, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από 0,19 έως 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd).

Οι φόβοι για υπερπροσφορά, σε συνδυασμό με τις οικονομικές ανησυχίες που συνδέονται με τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλό πέντε ετών στις 20 Οκτωβριου. Η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου έχει σίγουρα θετική επιρροή, όμως όπως βλέπουμε και στο ταμπλό, η επιρροή αυτή μετριάζεται από τον φόβο υπερπροσφοράς, αλλά και από την αίσθηση ότι η συμφωνία μεταξύ Κίνας-ΗΠΑ για εμπορική ανακωχή είναι μάλλον μια προσωρινή εκεχειρία.

Ο OPEC+ από τον Απρίλιο έχει αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, περίπου το 2,5% της παγκόσμιας προσφοράς και λίγο κάτω από το ήμισυ των 5,85 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα των περικοπών που είχε συμφωνήσει προηγουμένως ο οργανισμός.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, η παραγωγή πετρελαίου κατέγραψε νέα υψηλά, φτάνοντας τα 13,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Εδώ ακριβώς βρίσκεται μια εκ των βασικότερων αιτιών που οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν πλέον «ταβάνι».

Ενώ η αντίδραση του OPEC+ στην προσφορά σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του καρτέλ «συνεχίζει να παραμένει ευέλικτη ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς», εντούτοις είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η προτεραιότητα πλέον του OPEC+ είναι η υπεράσπιση του μεριδίου αγοράς και όχι η στήριξη των τιμών του πετρελαίου.

Οι αναλυτές επισημαίνουν βέβαια ότι το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έπληξαν δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας με κυρώσεις και η εκεχειρία στη Γάζα έχουν ένα υποστηρικτικό αποτύπωμα στις τιμές.

Πράγματι, αν και εύθραυστη, η εκεχειρία στη Γάζα έχει μετριάσει τα περιφερειακά ασφάλιστρα κινδύνου, ενώ οι νέες κυρώσεις για τις ρωσικές επιθέσεις σε πετρέλαιο και υποδομές έχουν εισάγει νέες ανησυχίες για τον εφοδιασμό.

Tην ίδια στιγμή όμως, τα αδύναμα στοιχεία του τομέα μεταποίησης στην Κίνα ασκούν πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου, ενώ καθοριστικό ρόλο τις επόμενες εβδομάδες θα παίξουν οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 που θα αρχίσουν να ανακοινώνονται από τους επενδυτικούς οίκους και τους θεσμικούς φορείς.

Από την πλευρά της τεχνικής ανάλυσης τώρα, τα διαγράμματα «συγκλίνουν» λίγο πολύ με την άποψη των αναλυτών. Οι τιμές δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τον μέσο κινητό όρο των 90 ημερών που αυτή τη στιγμή είναι πέριξ των 67 δολάριων / βαρέλι για το Βrent και στα 63,6 δολάρια /βαρέλι για το WTI ,το οποίο σημειωτέον ότι προς το παρόν μετά βίας φτάνει τα 62 δολάρια που είναι ο μέσος κινητός των 50 ημερών.

Τουτέστιν, τα 62 δολάρια και 63,6 δολάρια/βαρέλι για το WTI και τα 67 δολάρια για το Brent είναι τα τεχνικά ορόσημα, η ανοδική διάσπαση των οποίων είναι απαραίτητη για να κινηθούν οι τιμές υψηλότερα.

