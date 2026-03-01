Με το άνοιγμα των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη, οι αναλυτές προεξοφλούν μια σπασμωδική άνοδο των τιμών, ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα παραμένει για το αν θα οδηγηθούμε σε μια παρατεταμένη διακοπή των εξαγωγών από τον Κόλπο.

Το σημείο μηδέν: Στενά του Χορμούζ

Το επίκεντρο της ανησυχίας εντοπίζεται στα Στενά του Χορμούζ, την κρισιμότερη αρτηρία των παγκόσμιων ροών αργού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, από το σημείο αυτό διακινούνται καθημερινά περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 31% της συνολικής θαλάσσιας διακίνησης πετρελαίου παγκοσμίως.

Ήδη, πληροφορίες από την ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «Aspides» αναφέρουν ότι το Ιράν έχει εκδώσει προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου προς εμπορικά πλοία, απειλώντας με καθολική απαγόρευση διέλευσης. Αν και η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα το κλείσιμο του περάσματος, η απειλή και μόνο αρκεί για να προκαλέσει ίλιγγο στις αγορές.

Τα σενάρια

Οι αναλυτές περιγράφουν μια κλίμακα κινδύνων που ξεκινά από περιορισμένες διακοπές και φτάνει έως τον πλήρη αποκλεισμό με τα σενάρια να είναι δύο.

Το μετριοπαθές σενάριο κάνει λόγο για απώλεια των ιρανικών εξαγωγών (έως 2 εκατ. βαρέλια/ημέρα) και άνοδο λόγω ασφαλίστρων κινδύνου.

Υπάρχει και το ακραίο σενάριο που προβλέπει επίθεση στις υποδομές της Σαουδικής Αραβίας και πλήρες κλείσιμο των Στενών. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να εκτοξευθεί σε τριψήφια νούμερα, ενώ το LNG θα φτάσει εκ νέου τα ιστορικά υψηλά του 2022.

Οι προβλέψεις των αναλυτών

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πλήρους κλίμακας στρατιωτική σύγκρουση, η πορεία της οποίας είναι αδύνατον να αξιολογηθεί», προειδοποιεί η Vandana Hari της Vanda Insights.

Από την πλευρά του, ο Saul Kavonic της MST Marquee τονίζει πως ένας αποκλεισμός του Ορμούζ θα ήταν τρεις φορές σφοδρότερος από το πετρελαϊκό εμπάργκο της δεκαετίας του '70.

Με το Brent να έχει κλείσει την Παρασκευή στα 72,48 δολάρια (άνοδος 19% από τις αρχές του έτους), οι επόμενες ώρες θα κρίνουν αν η παγκόσμια οικονομία θα εισέλθει σε μια νέα περίοδο ενεργειακού πληθωρισμού και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.