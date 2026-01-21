ΔΟΕ: Σημαντικά αυξημένη η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2026

Σημαντική ενίσχυση για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου εντός του 2026 αναμένει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), όπως αναφέρεται στις μηνιαίες εκτιμήσεις του που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Οργανισμός εκτιμά πλέον ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 930.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) φέτος, από την πρόβλεψη αύξησης 860.000 bpd στην προηγούμενη έκθεσή του.

Αυτό υποδηλώνει ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα υπερβεί τη ζήτηση κατά 3,69 εκατομμύρια bpd φέτος, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters με βάση την έκθεση, μειώνοντας το υπονοούμενο πλεόνασμα των 3,84 εκατομμυρίων bpd που αναφερόταν στην έκθεση του οργανισμού με έδρα το Παρίσι τον Δεκέμβριο.

«Προς το παρόν, τα "φουσκωμένα" ισοζύγια παρέχουν κάποια άνεση στους συμμετέχοντες στην αγορά και έχουν κρατήσει τις τιμές υπό έλεγχο», ανέφερε ο IEA.