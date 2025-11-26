Deutsche Bank: Στα 4.450 δολάρια/ουγγιά η πρόβλεψη για τον χρυσό

Η Deutsche Bank αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού για το 2026 στα 4.450 δολάρια ανά ουγγιά από 4.000 δολάρια την Τετάρτη, επικαλούμενη τη σταθεροποίηση των ροών των επενδυτών και τη συνεχή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες.

Σύμφωνα με το Reuters, η τράπεζα αναμένει τώρα ένα εύρος τιμών 3.950-4.950 δολαρίων το επόμενο έτος, με το ανώτατο όριο να είναι περίπου 14% πάνω από την τρέχουσα τιμή του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού COMEX του Δεκεμβρίου 2026.

Σήμερα, η τιμή του χρυσού ανέβηκε σε υψηλό 15θημέρου καθώς τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο και επηρέασαν αρνητικά το δολάριο.

Στη spot αγορά, ο χρυσός κινείται στα 4.153, 93 δολάρια ανά ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδο από τις 14 Νοεμβρίου. Τα futures κινούνται ανοδικά κατά 0,37% στα 4.155,50 δολάρια ανά ουγγιά.

«Οι προσδοκίες τώρα διαμορφώνονται περισσότερο προς μια μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο... η οποία ενισχύεται από μια σειρά μετριοπαθών δηλώσεων αξιωματούχων της Fed και ευνοϊκών οικονομικών στοιχείων, τα οποία ενισχύουν το χρυσό από την άποψη της απόδοσης», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, ενώ κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Σεπτέμβριο, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 2,7% μετά από αντίστοιχη αύξηση τον Αύγουστο.

Τα στοιχεία αυτά ήρθαν αμέσως μετά τις πρόσφατες μετριοπαθείς δηλώσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed.

Το δολάριο έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν ότι ο υποψήφιος για την προεδρία της Fed, Κέβν Χάσετ, ενδέχεται να οδηγήσει την πολιτική σε μια πιο μετριοπαθή κατεύθυνση, καθιστώντας το χρυσό που τιμολογείται σε δολάρια λιγότερο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εργαλείου CME FedWatch, οι αγορές εκτιμούν ότι υπάρχει 85% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση με 50% την περασμένη εβδομάδα.

Στο μεταξύ, οι καθαρές εισαγωγές χρυσού της Κίνας, της μεγαλύτερης καταναλώτριας χώρας, μέσω του Χονγκ Κονγκ τον Οκτώβριο μειώθηκαν κατά περίπου 64% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, στη spot αγορά η τιμή του αργύρου κινείται ανοδικά 1,1% στα 51,88 δολάρια ανά ουγγιά, η τιμή της πλατίνας παραμένει σταθερή στα 1.559,94 δολάρια και η τιμή του παλλάδιου υποχωρεί οριακά 0,1% στα 1.404 δολάρια.