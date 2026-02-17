Νέες απώλειες άνω του 5% για το ασήμι και 2,6% για τον χρυσό

Σημαντικές πιέσεις δέχεται ο χρυσός την Τρίτη, καταγράφοντας απώλειες άνω του 2,6%, καθώς οι ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν περιορίζουν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο, το οποίο λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

Τις πιέσεις εντείνει η ενίσχυση του δολαρίου. Ειδικότερα, ο χρυσός spot υποχωρεί κατά 2,60%, στα 4.916,40 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Απριλίου σημειώνουν πτώση 3%, στα 4.889,30 δολάρια ανά ουγγιά.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο ασήμι, με την τιμή spot να σημειώνει βουτιά 5,35%, στα 73,75 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του ασημιού υποχωρούν κατά 6%, στα 73,05 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα spot καταγράφει απώλειες 1,8%, στα 2.039,60 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο κινείται ανοδικά, με κέρδη 0,97%, στα 1.720 δολάρια ανά ουγγιά.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τρίτη κατέληξε σε αμοιβαία κατανόηση ως προς τις βασικές «κατευθυντήριες αρχές» των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν συνεπάγεται άμεση επίτευξη συμφωνίας.

Παράλληλα, στη Γενεύη πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση των αντιπροσωπειών Ουκρανίας και Ρωσίας, με τις συνομιλίες να συνεχίζονται και αύριο υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως η προσοχή των επενδυτών κατά την τρέχουσα εβδομάδα είναι εστιασμένη στη δημοσίευση των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της Fed (FOMC), που θα δωθούν στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Στο επίκεντρο θα τεθεί το εάν και κατά πόσο τα πρακτικά «φωτογραφίσουν» τις επόμενες κινήσεις της Fed για τη νομισματική πολιτική της, ενόψει της αλλαγής στην ηγεσία της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου και την αντικατάστασης του Τζερόμ Πάουελ από τον -εκλεχτό του Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της Fed- Κέβιν Γουόρς.

Παράλληλα, οι ανακοινώσεις εντός των ερχόμενων ημερών για τον δείκτη προσωπικών δαπανών καταναλωτή (αναμένονται την Παρασκευή) θα δείξουν το κατά πόσο η τρέχουσα πολιτική της Fed επηρεάζει τις αγορές στη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά του κόσμου και πως αυτές μπορούν να «σταθματισμούν» για το ύψος του κόστους δανεισμούς στις ΗΠΑ εντός του 2026.