Η Bank of America δήλωσε ότι η πρόσφατη άνοδος στις τιμές του χρυσού δεν είναι ασυνήθιστη και αναμένει ότι το ράλι θα συνεχιστεί, με το πολύτιμο μέταλλο να φτάνει τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά έως το 2026.

Όπως αναφέρει το Investing, στο τελευταίο δελτίο Global Metals Weekly, ο στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της τράπεζας, Μάικλ Γουίντμερ, σχολίασε ότι ο χρυσός «έχει σημειώσει απότομη άνοδο τους τελευταίους μήνες λόγω μιας σύμπτωσης μακροοικονομικών παραγόντων».

Συγκεκριμένα, ο Γουίντμερ εκτιμά ότι «το μέγεθος της τρέχουσας ανόδου δεν είναι ασυνήθιστο σε σύγκριση με οποιαδήποτε από τις ανοδικές αγορές του χρυσού από το 1970 και μετά».

Η τράπεζα προβλέπει μέση τιμή 3.800 δολαρίων ανά ουγγιά για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ακολουθούμενη από «άνοδο προς τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στο επόμενο έτος».

Ο Γουίντμερ σημείωσε ότι οι ανοδικές αγορές χρυσού «τερματίζονται όταν αλλάζουν οι υποκείμενοι κινητήριοι παράγοντες».

Στο παρελθόν, αυτοί περιλάμβαναν την «πετρελαϊκή κρίση, τη στασιμοπληθωριστική περίοδο, την εμπορική ανάκαμψη, τη Συμφωνία της Πλάζα, την ποσοτική χαλάρωση και την COVID».

Η τράπεζα πρόσθεσε ότι «οι τιμές του χρυσού σταματούν να ανεβαίνουν μόνο όταν αλλάζουν αυτοί οι θεμελιώδεις παράγοντες».

«Αυτή τη φορά», έγραψε ο Γουίντμερ, «στραφήκαμε σε ανοδική στάση λόγω του αυξημένου δημοσιονομικού ελλείμματος των ΗΠΑ επί κυβέρνησης Μπάιντεν και διατηρήσαμε αυτή την εκτίμηση και κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ, λόγω μιας σειράς ανορθόδοξων μακροοικονομικών πολιτικών. Προς το παρόν, πολλές από αυτές παραμένουν σε ισχύ, επομένως βλέπουμε στήριξη για τον χρυσό».

Η Bank of America σημείωσε επίσης ότι ο χρυσός παραμένει «υπεραγορασμένος αλλά υποεπενδεδυμένος», καθώς οι συνολικές επενδύσεις σε χρυσό εξακολουθούν να αντιστοιχούν μόλις στο 5% σε σχέση με τις αγορές μετοχών και ομολόγων.

Η τράπεζα συνεχίζει να υποστηρίζει ένα χαρτοφυλάκιο τύπου «60:20:20» (60% μετοχές, 20% ομόλογα και 20% χρυσός), υποστηρίζοντας ότι αυτή η σύνθεση «θα είχε αποφέρει υψηλότερες αποδόσεις από το 2020».