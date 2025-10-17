Ασταμάτητο το ράλι του χρυσού, σε επίπεδα της εποχής Lehman Brothers η άνοδος

Με «σπασμένα τα φρένα» συνεχίζουν να κινούνται και την Παρασκευή οι τιμές του χρυσού, με το πολύτιμο μέταλλο να «αγγίζει» τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Μετά από τις 08:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού ανέβαιναν 1,78% στα 4.379 δολάρια ανά ουγγιά, κινούμενα κοντά στο +10% σε επίπεδο εβδομάδας.

Η spot τιμή του χρυσού ενισχυόταν 0,96% στα 4.368 δολάρια ανά ουγγιά, προς εβδομαδιαία κέρδη 8,68%, κοντά στα επίπεδα που είχε πιάσει τον Σεπτέμβριο του 2008, όταν είχε «σκάσει» η Lehman Brothers προκαλώντας την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση...

Χωρίς να διαφαίνεται -τουλάχιστον άμεσα στον ορίζοντα- ένα παρόμοιο κατακλυσμιαίο γεγονός στο σήμερα, οι επενδυτές έχουν αρκετούς λόγους για να εμφανίζονται νευρικοί για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και να προτιμούν τις τοποθετήσεις στο «ασφαλές» καταφύγιο του χρυσού.

Από το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ έως τις ενδείξεις για νέες μειώσεις επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) έως τον εμπορικό πόλεμο της Ουάσινγκτον με την Κίνα και τις ανησυχίες για μια ενδεχόμενη «φούσκα» της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σημειώνεται παράλληλα πως μετά από τις απώλειες της Πέμπτης στην Wall Street, τα ασιατικά χρηματιστήρια εμφάνιζαν μεγάλη πτώση για την Παρασκευή καθώς οι επενδυτές φαίνονται ανήσυχοι για τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Και όπως ανέφερε το Reuters:

Ενώ οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα φαίνεται να είναι υπό έλεγχο προς το παρόν, ο Τζέιμι Ντίμον της JP Morgan (της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ) σημείωσε χαρακτηριστικά: «Όταν βλέπεις μια κατσαρίδα, πιθανότατα υπάρχουν και άλλες, οπότε όλοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι».