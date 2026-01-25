Το ασήμι «πέταξε» στα $100 ανά ουγγιά - Τι λένε οι αναλυτές

Η τιμή του ασημιού εκτινάχθηκε πάνω από τα $100 η ουγγιά την Παρασκευή, επεκτείνοντας τη θεαματική κούρσα του 2025 στη νέα χρονιά.

Η δυναμική του τροφοδοτείται από τη στρατηγική momentum των funds αλλά και από τις αγορές ιδιωτών επενδυτών σε μια περίοδο παρατεταμένης στενότητας στη φυσική αγορά του πολύτιμου και βιομηχανικού μετάλλου.

Οι τεχνικοί αναλυτές που μελετούν τα διαγράμματα προηγούμενων κινήσεων για να προβλέψουν τη μελλοντική του πορεία εκτιμούν ότι η ταχύτητα της ανόδου του ασημιού θα φέρει και μεγάλη διόρθωση.

Το ασήμι βρίσκεται στο μέσο μιας αυτοτροφοδοτούμενης φρενίτιδας και επωφελείται από το άφθονο γεωπολιτικό ρίσκο που δίνει πρόσθετη στήριξη στον χρυσό.

«Όταν και εφόσον αρχίσουν να εμφανίζονται ρωγμές, αυτές εύκολα μπορούν να μετατραπούν σε χάσματα. Δέστε τις ζώνες σας», προειδοποιεί αναλυτής στο Reuters.

Tην Παρασκευή η τιμή σποτ του ασημιού, που έχει ζήτηση από τους κοσμηματοποιούς και χρήσεις στα ηλεκτρονικά, στα ηλιακά πάνελ αλλά και για επενδύσεις, κατέγραψε άνοδο 5,1% στα $101 η ουγγιά.

Το ασήμι έχει ήδη σημειώσει άνοδο 40% από το ξεκίνημα του 2026 μετά από ράλι 147% το 2025. Η τιμή του χρυσού σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό στα $4.988 η ουγγιά την Παρασκευή.

Η εκτίμηση αναλυτών στη BofA είναι ότι μια δίκαιη τιμή ασημιού με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη είναι γύρω στα $60 η ουγγιά. Η ζήτηση από τους παραγωγούς ηλιακών πάνελ κορυφώθηκε πιθανότατα το 2025 και βλέπουν τη συνολική βιομηχανική ζήτηση να βρίσκεται υπό πίεση λόγω των ιστορικά υψηλών τιμών.

Για πρώτη φορά τα τελευταία 14 χρόνια χρειάζονται μόνο 50 ουγγιές ασημιού για να αγοράσει κανείς μια ουγγιά χρυσού. Μόλις τον περασμένο Απρίλιο χρειάζονταν 105 ουγγιές.

Η αναλογία αυτή, ένας δείκτης που χρησιμοποιούν οι αναλυτές και οι traders, σημαίνει ότι η υπεραπόδοση του ασημιού έναντι του χρυσού έχει φτάσει σε επίπεδα υπερβολής.

Η εκτίναξη του ασημιού την περυσινή χρονιά ήταν η μεγαλύτερη ετήσια άνοδος από το 1983.

Η πορεία του το 2025 ήταν αποτέλεσμα της ισχυρής επενδυτικής ζήτησης για όλα τα πολύτιμα μέταλλα και της περιορισμένης ρευστότητας στη βασική αγορά ασημιού στο Λονδίνο, καθώς οι ανησυχίες για τους δασμούς των ΗΠΑ προκάλεσαν μαζικές εισροές στα αποθέματα της Αμερικής.

Γύρω στο 20% της συνολικής προσφοράς ασημιού ετησίως, που ανέρχεται σε 1,0 δις ουγγιές, προέρχεται από τον τομέα ανακύκλωσης. Η δραστηριότητα αυτή έχει ενταθεί λόγω των τιμών-ρεκόρ.

Ωστόσο, τα αποθέματα δεν αναπληρώνονται με γρήγορους ρυθμούς, καθώς η έλλειψη διύλισης υψηλής ποιότητας περιορίζει την ταχύτητα με την οποία τα απορριπτόμενα υλικά που περιέχουν ασήμι μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά, σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία του χώρου Metals Focus.

Οι εκροές προς τις ΗΠΑ και οι εισροές στα ΕΤF είχαν μειώσει την ποσότητα του μετάλλου που μπορεί να κινητοποιηθεί γρήγορα σε περιόδους υψηλής ζήτησης στα θησαυροφυλάκια του Λονδίνου στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 136 εκατομμυρίων ουγγιών στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι εκροές από τα αποθέματα των ΗΠΑ θα επιταχυνθούν και θα τονώσουν τη ρευστότητα στις παραδοσιακές αγορές αφού η Ουάσινγκτον τελικά δεν επέβαλλε δασμούς.

Στην BNP Paribas εκτιμούν ότι μετά τη φρενίτιδα της κούρσας του ασημιού από τα τέλη Νοεμβρίου αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσει κατοχύρωση κερδών.