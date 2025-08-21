Απώλειες για τον χρυσό την Πέμπτη, με έκδηλη νευρικότητα για τις αναφορές του Πάουελ

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζει για την Πέμπτη ο χρυσός, εν μέσω της προσοχής που συγκεντρώνει μεταξύ των επενδυτών το ετήσιο τραπεζικό συνέδριο της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στο Τζάκσον Χολ, που διεξάγεται από σήμερα έως και το Σάββατο.

Μετά τις 08:30 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- έχαναν 0,17% στα 3.382 δολάρια ανά ουγγιά. H spot τιμή του χρυσού υποχωρούσε 0,24% στα 3.340 δολάρια.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το παλλάδιο έπεφτε 0,31% και η πλατίνα συγκέντρωνε απώλειες 0,29%.

Η σημασία για τα επιτόκια

Οι αναλυτές αναμένουν τα όσα θα πει στην ομιλία του στο Τζάκσον Χολ την Παρασκευή ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για τη νομισματική πολιτική της τράπεζας και τις αναφορές που θα κάνει ο ίδιος για τη μείωση των επιτοκίων στην αμερικανική οικονομία.

Σημειώνεται πως τα προηγούμενα 24ωρα οι αγορές έδιναν κοντά στο 90% τις πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων της Fed κατά τον Σεπτέμβριο, με την τάση να αλλάζει από την Τετάρτη και παραμονές του συνεδρίου.

Πλέον οι αναλυτές δίνουν 82,4% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της τράπεζας (FOMC) στις 17 Σεπτεμβρίου, έναντι 86,6% που έδιναν την Τετάρτη, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Η μείωση των προσδοκιών αποδίδεται στα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της FOMC -τον Ιούλιο- τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες και τα οποία έδειξαν πως μόνο δύο μέλη από το Δ.Σ. της τράπεζας ζήτησαν μείωση των επιτοκίων τον περασμένο μήνα.

Υπενθυμίζεται πως ο Πάουελ έχει δηλώσει επιφυλακτικός για τη μείωση των επιτοκίων της Fed, αναμένοντας να δει τις επιπτώσεις που θα έχουν οι δασμοί του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προς την αμερικανική οικονομία.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα όσα θα αναφέρει ο Πάουελ στην ομιλία του στο Τζάκσον Χολ, που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 17:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας).

«Σήματα» για τις μειώσεις των επιτοκίων της Fed παραδοσιακά ευνοούν την άνοδο στις τιμές του χρυσού, ενώ ενδείξεις για αυστηρότερη νομισματική πολιτική τείνουν να απομακρύνουν τους επενδυτές από το πολύτιμο μέταλλο.