Απώλειες για τον χρυσό λόγω της απαισιοδοξίας για τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed

Την πτωτική του πορεία συνεχίζει ο χρυσός και την Τρίτη, καθώς η απαισιοδοξία που επικρατεί για τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed στήριξε το δολάριο και άσκησε πίεση στα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία.

Η προσοχή πριν από την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση εκτός του αγροτικού τομέα για τον Σεπτέμβριο, η οποία αναμένεται αυτή την εβδομάδα, επίσης ενίσχυσε το δολάριο και επηρέασε αρνητικά τις τιμές των μετάλλων.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί κατά 0,83% στα 4.012,19 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures καταγράφουν ακόμη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,57% στα 4.010,56 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες εκτός γεωργικού τομέα για τον Σεπτέμβριο, που θα δημοσιευθούν την Πέμπτη, είναι πιθανό να είναι τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία για την αγορά εργασίας πριν από τη συνεδρίαση της Fed στις 10-11 Δεκεμβρίου. Οι καθυστερήσεις στην παρουσίαση βασικών επίσημων στοιχείων λόγω της παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης αφήνει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ «στα τυφλά» ενόψει της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου.

Το CME Fedwatch έδειξε ότι οι αγορές αποτιμούν σε 42,4% την πιθανότητα μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης και σε 57,6% την πιθανότητα διατήρησης των επιτοκίων.

Τα υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επιτόκια στις ΗΠΑ μειώνουν την ελκυστικότητα των μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ο χρυσός, δεδομένου ότι τα κρατικά ομόλογα προσφέρουν σχετικά σταθερότερες αποδόσεις σε περιβάλλοντα υψηλών επιτοκίων.

Οι πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed έδωσαν επίσης σε μεγάλο βαθμό αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, ο χαλκός υποχωρεί κατά 0,87% στα 4.968 δολάρια ανά λίβρα. Ο λευκόχρυσος σημειώνει απώλειες της τάξης του 2,14% στα 1.522,4 δολάρια ανά ουγγιά, όπως και το παλλάδιο κατά 2% στα 1.390 δολάρια ανά ουγγιά.