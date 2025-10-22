Nέα βουτιά για τον χρυσό - Σε «κίνδυνο» τα επίπεδα των 4.000 δολαρίων

Οι απότομες διακυμάνσεις στις τιμές του χρυσού που καταγράφονται από την αρχή της εβδομάδας συνεχίζονται και την Τετάρτη, με το πολύτιμο μέταλλο να δέχεται ισχυρές πιέσεις ρευστοποίησης των κερδών από τους επενδυτές, στο φόντο του ράλι που έχει καταγράψει από την αρχή του 2025 και ειδικότερα τους τελευταίους μήνες.

Μετά από τις 15:30 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού έχαναν 1,08% στα 4.064 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα είχαν φτάσει να ανεβαίνουν ακόμα και κοντά στα 4.148 δολάρια.

Μένει να φανεί το κατά πόσο το σκηνικό πιέσεων που ξεκίνησε από χθες ή το κατά πόσο πρόκειται για μια ρευστοποίηση των κερδών που έχουν αποκομίσει οι επενδυτές από το μέταλλο τις τελευτυταίες εβδομάδες, ειδικότερα από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα

Την Τρίτη ο χρυσός κατέγραψε τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες των τελευταίων ετών, σε μια κίνηση που μπορεί να οφείλεται στις κατοχυρώσεις και τις ρευστοποιήσεις των μεγάλων κερδών που έχει σημείωσε το εμπόρευμα μέσα στο 2025 αλλά ειδικότερα από το καλοκαίρι και μετά. Από την αρχή του έτους, τα futures του χρυσού καταγράφουν άνοδο 56%.

Ωστόσο, μερίδα των αναλυτών εξετάζει το κατά πόσο οι απώλειες της Τρίτης ήταν απλά μια διορθωτική κίνηση ή το εάν έφτασε η ώρα για να «κοπάσει» το ξέφρενο ράλι ανόδου του μετάλλου, που έχει ωφεληθεί από σειρά παραγόντων (η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η μείωση των επιτοκίων από τις ΗΠΑ και οι μαζικές αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες).

Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός παραδοσιακά ωφελείται από τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ενώ αποτελεί και προτίμηση των επενδυτών σε περιόδους γεωπολιτική αστάθειας (βλ. τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας).

Για την Fed, αυξάνονται οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2025, αν και το «πάγωμα» -shutdown- της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ (μπήκε σήμερα στην τρίτη εβδομάδα ισχύος του) και η αναβολή των μακροοικονομικών στοιχείων για την αμερικανική οικονομία δυσχεραίνουν τις προβλέψεις των αναλυτών για τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Σημειώνεται ακόμα πως ο χρυσός τείνει να επηρεάζεται αρνητικά από την ενίσχυση της διάθεσης για ρίσκο στις αγορές, κάτι που μπορεί να αποδοθεί -σε ένα βαθμό- στις τοποθετήσεις που κάνουν οι επενδυτές στις μετοχές των μεγάλων εισηγμένων, καθώς συνεχίζεται το «μπαράζ» οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Αντιστρόφως ανάλογη είναι πάντως η εικόνα στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία παρουσιάζουν άνοδο. Το ασήμι κερδίζει 0,36% στα 47,87 δολάρια ανά ουγγιά. Ο χαλκός παρουσιάζει άνοδο 0,14% στα 4,97 δολάρια ανά λίβρα. Ο λευκόχρυσος ενισχύεται κατά 0,86% στα 1.532,3 δολάρια ανά ουγγιά. Το παλλάδιο κερδίζει 0,37% στα 1.440 δολάρια ανά ουγγιά.