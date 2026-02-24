Μικρή πτώση στις τιμές του πετρελαίου υπό το πρίσμα δασμών και συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν

Πτωτικά κινούνται οι διεθνείςτιμές του πετρελαίου την Τρίτη, κάτω από το υψηλό σχεδόν επτά μηνών την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις π ροοπτικές των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα εστίασαν στην αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent χάνουν 0,62%, στα 71,05 δολάρια το βαρέλι, έπειτα από ασταθή συνεδρίαση τη Δευτέρα, στη διάρκεια της οποίας η τιμή έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιουλίου, στα 72,50 δολάρια, με διακυμάνσεις άνω του 1% μεταξύ κερδών και απωλειών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού καταγράφουν απώλειες 0,60% στα 65,91 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο στα 67,28 δολάρια στην προηγούμενη συνεδρίαση - το υψηλότερο επίπεδο από τις 4 Αυγούστου.

«Οι αγορές αργού πετρελαίου παραμένουν σε αναταραχή, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναρχίζουν αυτή την εβδομάδα», ανέφερε σε ερευνητική έκθεση ο Daniel Hynes, αναλυτής της ANZ. «Οι ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις επηρεάζουν επίσης το κλίμα».

Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν τρίτο γύρο συνομιλιών για τα πυρηνικά την Πέμπτη στη Γενεύη, όπως δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποσύρει μη απαραίτητο κυβερνητικό προσωπικό και τις οικογένειές τους από την αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτός, δήλωσε τη Δευτέρα ανώτερος αξιωματούχος, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, ότι θα είναι «μια πολύ κακή μέρα» για το Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Το αργό πετρέλαιο παραμένει κοντά στην κορυφή του εύρους διακύμανσης 55–66,50 δολαρίων που το χαρακτηρίζει τους τελευταίους έξι μήνες», ανέφερε σε σημείωμα προς τους πελάτες ο Tony Sycamore, αναλυτής της IG. «Μια διαρκής διάσπαση πάνω από το άνω όριο αυτού του εύρους θα άνοιγε τον δρόμο για περαιτέρω άνοδο προς τα 70–72 δολάρια. Αντίθετα, σημάδια αποκλιμάκωσης πιθανότατα θα οδηγούσαν σε υποχώρηση προς τα 61 δολάρια».

Στο μέτωπο της εμπορικής πολιτικής, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα αυξήσει προσωρινά τους δασμούς από 10% σε 15% στις εισαγωγές των Ηνωμένες Πολιτείες από όλες τις χώρες, στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που προβλέπει ο νόμος.

Με πτώση κατά 311% στα 30,54 ευρώ ανά μεγαβατώρα κινείται το πρωί της Τρίτης η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο TTF.