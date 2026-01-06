Άνοδος στο πετρέλαιο λόγω προοπτικών για άφθονη προσφορά

Ήπια άνοδο καταγράφουν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου λόγω των προσδοκιών για άφθονη παγκόσμια προσφορά εν μέσω αδύναμης ζήτησης, καθώς και λόγω της εκτίμησης της αγοράς για αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Ειιδκότερα, το αργό πετρέλαιο τύπου μπρεντ καταγράφει αύξηση 0,34% στα 61,98 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει άνοδο 0,22% στα 58,45 δολάρια το βαρέλι.

Η Priyanka Sachdeva, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη χρηματιστηριακή εταιρεία Phillip Nova, σημείωσε ότι η αντίδραση των τιμών του πετρελαίου σε σημαντικά γεωπολιτικά γεγονότα, όπως η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, ήταν εκπληκτικά ήπια, υποδηλώνοντας ότι οι θεμελιώδεις παράγοντες προσφοράς και ζήτησης παρέμειναν το βασικό μέλημα.

«Από την πλευρά της προσφοράς, ο τομέας του πετρελαίου παραμένει γεμάτος με βαρέλια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας (IEA) και της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ενέργειας (EIA), η παγκόσμια προσφορά αργού πετρελαίου συνεχίζει να ξεπερνά την αύξηση της κατανάλωσης, ωθώντας τα αποθέματα προς τα πάνω και διατηρώντας την πτωτική πίεση στις τιμές», ανέφερε.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά που ρωτήθηκαν από το Reuters τον Δεκέμβριο δήλωσαν ότι αναμένουν οι τιμές του πετρελαίου να βρίσκονται υπό πίεση το 2026 λόγω της αυξανόμενης προσφοράς και της αδύναμης ζήτησης.

Όσο για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο σημειώνει άνοδο 1,080% στα 27,695 ευρώ τη μεγαβατώρα.