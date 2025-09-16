Άνοδος στο πετρέλαιο καθώς η αγορά εξετάζει πιθανή διακοπή εφοδιασμού από τη Ρωσία

Άνοδο σημειώνουν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου μετά τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά εξετάζουν την πιθανή διακοπή του εφοδιασμού από τη Ρωσία μετά τις επιθέσεις με drones της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τύπου Brent σημειώνουν αύξηση 0,12% στα 67,52 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό WTI καταγράφει άνοδο 0,21% 63,43 δολάρια. Τη Δευτέρα, το Brent έκλεισε με άνοδο 45 σεντς στα 67,44 δολάρια, ενώ το WTI έκλεισε 61 σεντς υψηλότερα στα 63,30 δολάρια.

«Οι αυξημένοι φόβοι για διακοπή του εφοδιασμού από τη Ρωσία, έναν βασικό παραγωγό που αντιπροσωπεύει πάνω από το 10% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου», βοηθούν τις τιμές του πετρελαίου, ανέφερε ο αναλυτής της IG Market, Τόνι Σίκαμορ, σε σημείωμα προς τους πελάτες.

Από πλευράς του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση δεν θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα για να ενθαρρύνει την Κίνα να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, εκτός εάν οι ευρωπαϊκές χώρες επιβάλουν από την πλευρά τους υψηλούς δασμούς στην Κίνα και την Ινδία.

«Μια επίθεση σε έναν τερματικό σταθμό εξαγωγών όπως ο Πριμόρσκ (στη Ρωσία) στοχεύει περισσότερο στον περιορισμό της ικανότητας της Ρωσίας να πουλάει το πετρέλαιο της στο εξωτερικό, επηρεάζοντας τις εξαγωγικές αγορές», ανέφεραν αναλυτές της JP Morgan, προσθέτοντας ότι «το πιο σημαντικό είναι ότι η επίθεση υποδηλώνει μια αυξανόμενη προθυμία να διαταραχθούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, κάτι που ενδέχεται να ασκήσει ανοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου».

Οι αγορές έλαβαν επίσης υπόψη τις προσδοκίες για μείωση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, με τα επίσημα στοιχεία να αναμένονται την Τετάρτη.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ προβλέπεται να μειωθούν κατά 6,4 εκατομμύρια βαρέλια για την εβδομάδα που έληξε στις 12 Σεπτεμβρίου, έπειτα από αύξηση 3,9 εκατομμυρίων βαρελιών την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον ενεργειακό στρατηγικό Walt Chancellor της Macquarie Group σε σημείωμα προς τους πελάτες.

Στο μεταξύ, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο καταγράφει πτώση 0,58% στα 31,96 ευρώ τη μεγαβατώρα.