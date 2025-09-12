Άνοδος για τον χρυσό εν αναμονή της μείωσης των επιτοκίων από τη Fed

Οι τιμές του χρυσού σημείωναν άνοδο την Παρασκευή, πραγματοποιώντας την τέταρτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο, καθώς οι αυξανόμενες ανησυχίες για την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ επισκίασαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό εν όψει της ευρέως αναμενόμενης μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αυξάνονταν κατά 0,53% στα 3.692,9 δολάρια ανά ουγγιά. Η τιμή spot κέρδιζε 0,6% στα 3.654,37 δολάρια ανά ουγγιά.

«Τώρα η αγορά αναμένει υψηλή πιθανότητα τουλάχιστον τριών μειώσεων των επιτοκίων πριν από το τέλος του 2025, κάτι που είναι πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες προβλέψεις πριν από δύο μήνες», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής αγοράς της OANDA, Kelvin Wong, προσθέτοντας ότι αυτό βοηθά το χρυσό αυτή τη στιγμή.

Οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Αύγουστο, κάτι που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση το τελευταίο επτάμηνο, ενώ τα στοιχεία της Τετάρτης έδειξαν μια απροσδόκητη μείωση των τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ τον Αύγουστο.

Οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υπογραμμίζοντας μια σημαντική επιβράδυνση στις συνθήκες της αγοράς εργασίας. Αυτό ακολούθησε την έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή, η οποία σηματοδότησε ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας σχεδόν σταμάτησε τον Αύγουστο.

Η Fed αναμένεται να μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, με μικρή πιθανότητα μείωσης κατά 50 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch,

Ο χρυσός, που συχνά θεωρείται ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού και των οικονομικών αβεβαιοτήτων, τείνει να έχει καλή απόδοση σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι σημείωνε άνοδο 1,26% στα 42,68 δολάρια ανά ουγγιά. Ο χαλκός κέρδιζε 0,58% στα 4.6335 δολάρια ανά λίβρα, ομοίως και ο λευκόχρυσος τα 0,44% στα 1.405,9 δολάρια ανά ουγγιά, όπως και το παλλάδιο κατά 0,61% στα 1.245,5 δολάρια ανά ουγγιά.