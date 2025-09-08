Άνοδος για το πετρέλαιο παρά την αύξηση παραγωγής του ΟΠΕΚ+, λόγω πιθανότητας νέων κυρώσεων στη Ρωσία

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται πάνω από 1% τη Δευτέρα, περιορίζοντας μέρος των απωλειών της περασμένης εβδομάδας, καθώς η προοπτική νέων κυρώσεων στο ρωσικό αργό μετά από μια νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία αντιστάθμισε την προγραμματισμένη αύξηση παραγωγής του OPEC+.

Το Brent κινείται ανοδικά κατά 1,2%, στα 66,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται κατά επίσης 1,2%, στα 62,62 δολάρια το βαρέλι, αναφέρει το Reuters.

Και τα δύο συμβόλαια είχαν υποχωρήσει πάνω από 2% την Παρασκευή, καθώς τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ μείωσαν τις προοπτικές ζήτησης ενέργειας. Την περασμένη εβδομάδα κατέγραψαν απώλειες άνω του 3%.

Ο OPEC+, που περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών μαζί με τη Ρωσία και άλλους συμμάχους, συμφώνησε την Κυριακή να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή πετρελαίου από τον Οκτώβριο, καθώς η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, μειώνοντας ωστόσο τον ρυθμό αύξησης σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

«Εμφανίστηκαν αγορές καθώς η αύξηση της παραγωγής ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη, ενώ η μειούμενη πιθανότητα ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και οι εκτιμήσεις ότι το ρωσικό πετρέλαιο δεν θα πλημμυρίσει την αγορά στήριξαν επίσης τις τιμές», δήλωσε ο Σατόρου Γιοσίντα, αναλυτής εμπορευμάτων στη Rakuten Securities.

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του πολέμου στην Ουκρανία, βάζοντας φωτιά στο κεντρικό κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Κιέβου και σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους την Κυριακή.

«Η αγορά πετρελαίου στηρίχθηκε από την ανακούφιση για τη μετριοπαθή αύξηση παραγωγής του OPEC+ και από μια τεχνική αντίδραση μετά την πτώση της περασμένης εβδομάδας», δήλωσε ο Τοσικάτα Ταζάουα, αναλυτής στη Fujitomi Securities, προσθέτοντας ότι η αύξηση παραγωγής του OPEC+ είχε ήδη αποτιμηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε σημείωμα του Σαββατοκύριακου, η Goldman Sachs ανέφερε ότι αναμένει ελαφρώς μεγαλύτερη πλεονάζουσα προσφορά πετρελαίου το 2026, καθώς οι αναβαθμίσεις στην παραγωγή στην αμερικανική ήπειρο υπερκαλύπτουν μια υποβάθμιση στην παραγωγή της Ρωσίας και την ισχυρότερη παγκόσμια ζήτηση.

Επίσης, το φυσικό αέριο κινείται επίσης ανοδικά κατά 0,63% στα 32,22 ευρώ τη μεγαβατώρα.