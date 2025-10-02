Άνοδος για το πετρελαίο εξαιτίας των ενδεχόμενων κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη μετά από απώλειες στις τρεις προηγούμενες συνεδρίες λόγω ανησυχιών για υπερπροσφορά στην αγορά, καθώς η πιθανότητα αυστηρότερων κυρώσεων κατά του ρωσικού αργού πετρελαίου προσέφερε κάποια στήριξη.

Το Brent κέρδιζε 0,19% στα 65,54 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το αμερικανικό αργό κέρδιζε 0,2% στα 61,98 δολάρια ανά ουγγιά.

Ορισμένοι αναλυτές απέδωσαν τις αυξήσεις σε τεχνική ανάκαμψη, αφού τόσο το Brent όσο και το WTI έχασαν περίπου 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση, με το Brent να κλείνει στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 5 Ιουνίου και το WTI από τις 30 Μαΐου.

«Το ενδιαφέρον για αγορές εμφανίστηκε καθώς το WTI πλησίαζε στα επίπεδα των 60 δολαρίων, ενώ οι αυξημένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι εικασίες για αυστηρότερες κυρώσεις στο ρωσικό αργό πετρέλαιο συνέβαλαν επίσης στη στήριξη», δήλωσε ο Hiroyuki Kikukawa, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Nissan Securities Investment, θυγατρικής της Nissan Securities.

Οι υπουργοί Οικονομικών των G7 δήλωσαν την Τετάρτη ότι θα λάβουν μέτρα για να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στοχεύοντας όσους συνεχίζουν να στηρίζουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και όσους διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων.

Επίσης, οι ΗΠΑ θα παρέχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για επιθέσεις με πυραύλους μακράς εμβέλειας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στο Reuters την Τετάρτη, επιβεβαιώνοντας προηγούμενη αναφορά της Wall Street Journal.

Αυτό θα διευκολύνει την Ουκρανία να χτυπήσει διυλιστήρια, αγωγούς και άλλες υποδομές με στόχο να στερήσει το Κρεμλίνο από έσοδα και πετρέλαιο, ανέφερε η WSJ.

Η ζήτηση για αποθέματα από την Κίνα, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο, στήριξε επίσης τις τιμές του πετρελαίου, περιορίζοντας την πτώση, ανέφεραν οι έμποροι.

Ωστόσο, το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης πυροδότησε ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία, ενώ οι προσδοκίες για υψηλότερη παραγωγή από τον ΟΠΕΚ+, τον Οργανισμό Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) και τους συμμάχους παραγωγούς, επηρέασαν αρνητικά το κλίμα, περιορίζοντας την άνοδο των τιμών, ανέφερε ο κ. Kikukawa της Nissan.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «πάγωσε» την Τετάρτη 26 δισεκατομμύρια δολάρια για τις πολιτείες που τάσσονται υπέρ των Δημοκρατικών, υλοποιώντας την απειλή της να χρησιμοποιήσει το κλείσιμο της κυβέρνησης για να στοχεύσει τις προτεραιότητες των Δημοκρατικών.

Από την πλευρά της προσφοράς, ο ΟΠΕΚ+ θα μπορούσε να συμφωνήσει να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου έως και 500.000 βαρέλια την ημέρα τον Νοέμβριο, τριπλασιάζοντας την αύξηση που έγινε τον Οκτώβριο, καθώς η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να ανακτήσει μερίδιο της αγοράς, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες.

Αυτό θα συμβεί ακόμη και αν η ζήτηση στις ΗΠΑ και την Ασία αρχίσει να μειώνεται.

Η Υπηρεσία Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς η δραστηριότητα διύλισης και η ζήτηση μειώθηκαν.

Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 1,8 εκατομμύρια βαρέλια σε 416,5 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με τις προσδοκίες της δημοσκόπησης του Reuters για αύξηση 1 εκατομμυρίου βαρελιών.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, σημειώνει άνοδο 0,75% στα 31,57 ευρώ ανά μεγαβατώρα.