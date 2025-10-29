Άνοδος στο πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και την αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ

Άνοδο καταγράφουν την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου μετά την τριήμερη πτωτική τους πορεία και παρά τις αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και την πιθανή αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο 0,51% στα 64,73 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI καταγράφει άνοδο 0,52% στα 60,46 δολάρια το βαρέλι.

Στο μεταξύ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου και βενζίνης στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι οποίες επικαλούνται τα στοιχεία του American Petroleum Institute που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Συγκεκριμένα, τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 4,02 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 24 Οκτωβρίου, τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 6,35 εκατ. βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων μειώθηκαν κατά 4,36 εκατ. βαρέλια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Το Brent και το WTI σημείωσαν την περασμένη εβδομάδα τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη από τον Ιούνιο, μετά την επιβολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κυρώσεων στη Ρωσία για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του, στοχεύοντας τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil (LKOH.MM) και Rosneft (ROSN.MM).

Ωστόσο, οι αμφιβολίες ότι οι κυρώσεις θα αντισταθμίσουν την υπερπροσφορά και οι συζητήσεις για αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ άσκησαν πίεση στις τιμές. Αμφότεροι οι δείκτες αναφοράς υποχώρησαν κατά 1,9%, ή περισσότερο από 1 δολάριο, στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Παράλληλα, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο καταγράφει άνοδο 0,6% στα 31,68 ευρώ τη μεγαβατώρα.