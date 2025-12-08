Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο λόγω της αναμενόμενης μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων κυμαίνονται τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αναμένουν μια πιθανή μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, με στόχο την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της ζήτησης ενέργειας, ενώ παράλληλα παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις που απειλούν τον εφοδιασμό από τη Ρωσία και τη Βενεζουέλα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του μπρεντ καταγράφουν αύξηση 0,19%, στα 63,87 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 0,22% στα 60,22 δολάρια το βαρέλι. Αμφότερα έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής στα υψηλότερα επίπεδα από τις 18 Νοεμβρίου.

Οι αγορές εκτιμούν ότι υπάρχει 84% πιθανότητα μείωσης κατά ένα τέταρτο του σημείου κατά τη συνεδρίαση της Fed την Τρίτη και την Τετάρτη, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Ωστόσο, τα σχόλια των μελών του διοικητικού συμβουλίου δείχνουν ότι η συνεδρίαση είναι πιθανό να είναι μία από τις πιο διχαστικές των τελευταίων ετών, εντείνοντας την προσοχή των επενδυτών στην κατεύθυνση της πολιτικής της τράπεζας και στις εσωτερικές δυναμικές.

Στην Ευρώπη, η πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία παραμένει αργή, με τις διαφωνίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο και το καθεστώς των εδαφών που κατέχει η Ρωσία να παραμένουν άλυτες. Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν επίσης διαφορετικές απόψεις σχετικά με την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα διάφορα πιθανά αποτελέσματα της τελευταίας προσπάθειας του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια μεταβολή στην προσφορά πετρελαίου άνω των 2 εκατ. βαρελιών την ημέρα», ανέφεραν αναλυτές της ANZ σε σημείωμα προς τους πελάτες τους.

Ο αναλυτής της Commonwealth Bank of Australia, Vivek Dhar, δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί τον κύριο κίνδυνο για τις προοπτικές των τιμών του πετρελαίου, ενώ η συνεχιζόμενη ζημιά στις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας αποτελεί σημαντικό κίνδυνο ανοδικής τάσης.

«Πιστεύουμε ότι οι ανησυχίες για την υπερπροσφορά θα τελικά επιβεβαιωθούν, ειδικά καθώς το ρωσικό πετρέλαιο και τα διυλισμένα προϊόντα τελικά παρακάμπτουν τις υπάρχουσες κυρώσεις, ωθώντας τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να κινηθούν σταδιακά προς τα 60 δολάρια/βαρέλι έως το 2026», δήλωσε ο Dhar σε σημείωμα προς τους πελάτες.

Στο μεταξύ, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο καταγράφει άνοδο 1,243% στα 27,605 ευρώ τη μεγαβατώρα.