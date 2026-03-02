Ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ

Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 8% τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές εξέφρασαν φόβους ότι ένας πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο και να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στον εφοδιασμό.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ενισχύθηκε κατά 8,4%, κλείνοντας στα 72,74 δολάρια ανά βαρέλι, διευρύνοντας τα κέρδη του μετά το επίσημο κλείσιμο της αγοράς, ύστερα από νέα αναφορά ότι το Ιράν δήλωσε πως έκλεισε το Στενό του Ορμούζ. Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς Brent σημείωσε άνοδο 9%, κλείνοντας στα 79,45 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι τιμές έκλεισαν στα υψηλότερα επίπεδά τους από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Νωρίτερα στη συνεδρίαση, το πετρέλαιο είχε ενισχυθεί άνω του 12%, πριν υποχωρήσει από τα υψηλά ημέρας.

Τα κέρδη διευρύνθηκαν περαιτέρω μετά το κλείσιμο της αγοράς, καθώς το Reuters μετέδωσε δηλώσεις του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ο οποίος υποστήριξε ότι το Στενό του Ορμούζ είχε κλείσει και προειδοποίησε πως θα έβαζε φωτιά σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρούσε να το διασχίσει.

Το εκτεταμένο κύμα αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σαββατοκύριακο φέρεται να στοίχισε τη ζωή στον Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και σε άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παραμένει ασαφές ποιος θα αναλάβει τελικά τη διακυβέρνηση του τέταρτου μεγαλύτερου παραγωγού πετρελαίου στον ΟΠΕΚ. Η αντίδραση της αγοράς πετρελαίου θα εξαρτηθεί από το εάν ο πόλεμος οδηγήσει σε παρατεταμένη διακοπή της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω του Στενού του Ορμούζ, του σημαντικότερου «σημείου συμφόρησης» παγκοσμίως για το εμπόριο πετρελαίου.

«Θεωρούμε ότι ο ρυθμός αποκατάστασης της κυκλοφορίας μέσω του Ορμούζ και η έκταση των ιρανικών αντιποίνων θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία των τιμών του πετρελαίου τις επόμενες ημέρες», ανέφεραν σε έκθεσή τους την Κυριακή αναλυτές της UBS, με επικεφαλής τον Henri Patricot.

Παράλληλα, το φυσικό αέριο καταγράφει άλμα 35,05% στα 43,16 ευρώ η μεγαβατώρα.

Σημειώνεται ότι τα futures φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο έως και 50%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο ενός έτους, στα 48 ευρώ/MWh, πριν μειώσουν τα κέρδη στα 44 ευρώ/MWh, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκάλεσε άμεση διακοπή του εφοδιασμού στην Ευρώπη.

Η QatarEnergy ανέστειλε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στα συγκροτήματά της Ras Laffan και Mesaieed, τα οποία ευθύνονται για περίπου το 20% της παγκόσμιας προμήθειας LNG, αφού ένα drone στόχευσε μια δεξαμενή νερού στην ενεργειακή εγκατάσταση.

Η αναστολή του εφοδιασμού από το Κατάρ απειλεί περίπου το 15% των εισαγωγών LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγεθύνοντας τις περιορισμένες αποστολές από μια ήδη περιορισμένη παγκόσμια αγορά LNG και αυξάνοντας τον ανταγωνισμό υποβολής προσφορών από αμερικανικές πηγές.

Εκτός από τις στοχευμένες επιθέσεις στην εγκατάσταση LNG, οι φορείς εκμετάλλευσης πλοίων μεταφοράς LNG σταμάτησαν τις ροές των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ, περιορίζοντας την προμήθεια από άλλους βασικούς παραγωγούς φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής.

Οι κίνδυνοι επιδεινώνονται από τα σχετικά χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ΕΕ, τα οποία επί του παρόντος είναι κάτω από 31%, σε σύγκριση με 40% την ίδια περίοδο πέρυσι.