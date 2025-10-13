Η τιμή στο ασήμι έφτασε εκ νέου σε ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα, ωθούμενη από τη ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία εν μέσω των νέων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη Fed, ενώ και η τιμή του χρυσού έκανε επίσης ρεκόρ.

Στη spot αγορά η τιμή του χρυσού καταγράφει άνοδο 1,4% στα 4.076,03 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures κινούνται ανοδικά 2,2% στα 4.087,80 δολάρια ανα ουγγιά.

Ο Τραμπ επέβαλε την Παρασκευή δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανακοίνωσε νέους ελέγχους στις εξαγωγές software, που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, ως απάντηση στους περιορισμούς της Κίνας σε σπάνιες γαίες και εξοπλισμό, τους οποίους το Πεκίνο υπερασπίστηκε την Κυριακή ως δικαιολογημένους, χωρίς όμως να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα.

Η τιμή του αργύρου σημείωσε άνοδο 4,84% σε ιστορικό υψηλό των 51,52 δολαρίων/ουγγιά, ωθούμενη από παρόμοιους παράγοντες με τον χρυσό, παράλληλα με τη στενότητα στην αγορά spot.

Η Goldman Sachs δήλωσε την Κυριακή ότι οι τιμές του αργύρου αναμένεται να αυξηθούν μεσοπρόθεσμα λόγω των ιδιωτικών επενδυτικών ροών, αλλά προειδοποίησε για αυξημένη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και κινδύνους πτώσης σε σύγκριση με το χρυσό.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 54% από την αρχή του έτους, λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων, των ισχυρών αγορών χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες, των εισροών σε χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια, των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη Fed και των οικονομικών αβεβαιοτήτων που απορρέουν από τους δασμούς.

Οι αγορές τιμολογούν μια σχεδόν βέβαιη πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο, ακολουθούμενη από παρόμοια μείωση τον Δεκέμβριο.

Στα άλλα μέταλλα, η πλατίνα σημείωσε άνοδο 2,9% στα 1.669,00 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 2,% στα 1.500,50 δολάρια.