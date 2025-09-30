Ακάθεκτα τα ρεκόρ για τον χρυσό, λίγο πριν τα 3.900 δολάρια

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει ο χρυσός, με το πολύτιμο μέταλλο να κινείται σε νέα ιστορικά υψηλά την Τρίτη την ώρα που οι επενδυτές φαίνεται πως δεν έχει κορεστεί για τις τοποθετήσεις τους στο «ασφαλές» καταφύγιο.

Μετά από τις 08:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 1,06% στα 3.896 δολάρια ανά ουγγιά, κινούμενα να «πατήσουν» για πρώτη φορά στα χρονικά τα επίπεδα των 3.900 δολαρίων.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 0,9% στα 3.868 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα νέα κέρδη έρχονται εν μέσω της πολιτικής αβεβαιότητας που συνεχίζεται για το ενδεχόμενο ενός «κλεισίματος» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν περιθώριο μέχρι τις 07:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) για να συμφωνήσουν επί ενός νομοσχεδίου δαπανών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και να αποτρέψουν την απόλυση χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Διακομματικές συζητήσεις που έλαβαν χώρα υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα φαίνεται πως δεν κατάφεραν να φέρουν πιο κοντά μια συμφωνία, με τις διαφωνίες να παραμένουν σχετικά με τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.

Σημειώνεται πως τα shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης τείνουν να διαταράσσουν την οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανάπτυξη. Μια διακοπή λειτουργίας αυτή την εβδομάδα θα μπορούσε επίσης να καθυστερήσει την ανακοίνωση των πολυαναμενόμενων στοιχείων για την πορεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας κατά τον Σεπτέμβριο τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν την Παρασκευή.

Τα στοιχεία είναι κρίσιμα για τη νομισματική πολιτική της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed), που έχει αφήσει να φανεί πως μπορεί να συνεχίσει τις μειώσεις των επιτοκίων της κατά τους επόμενους μήνες.

Παραδοσιακά η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ ευνοεί τις τοποθετήσεις στον χρυσό.