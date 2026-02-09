Υπόθεση κατασκοπείας: Το δίκτυο που κρύβεται πίσω από τον 54χρονο σμήναρχο - Πώς γίνονταν οι πληρωμές

Μπαράζ εξελίξεων πυροδότησε η σύλληψη του 54χρονου σμήναρχου για υπόθεση κατασκοπείας με τις Αρχές να εκτιμούν πως ο συλληφθείς στρατιωτικός είναι απλά ένα μέλος μιας ολόκληρης «πυραμίδας».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο σμήναρχος αλλά ο άνθρωπος-σκιά, που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να πουλήσει κρατικά μυστικά και φέρεται να είναι γυναίκα που δεν έχει σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη στρατολόγηση και καθοδήγηση των εμπλεκομένων.

Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να ήταν παρούσα σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το 2025 στην Αθήνα, κατά την οποία ο σμήναρχος συναντήθηκε τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο. Κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ διαθέτουν φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει τη γυναίκα μαζί με τον συγκεκριμένο άνδρα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο αν ήταν εκείνη που προσέγγισε αρχικά τον αξιωματικό, αλλά και στο πότε και με ποιον τρόπο ήρθε σε επαφή με τον Κινέζο πράκτορα.

Το προφίλ του Κινέζου πράκτορα

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το επίθετο του φερόμενου Κινέζου κατασκόπου δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό. Οι Αρχές εξετάζουν σε ποιο πρόσωπο κατέληγαν οι απόρρητες πληροφορίες που φέρεται να έστελνε.

Πληρωμές μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής

Οι πληρωμές προς τον σμήναρχο φέρονται να γίνονταν μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής στο δεύτερο κινητό. Τα ποσά κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, ανάλογα με τη σημασία των πληροφοριών που διαβιβάζονταν.

Στο μεταξύ, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος σμήναρχος χαρακτηρίζονται βαρύτατες. Μέχρι την Τρίτη, οπότε και θα οδηγηθεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα, κρατείται στο Αεροδικείο.