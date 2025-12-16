Υπό κατάληψη το σχολείο στην Κυψέλη όπου έγινε το μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών - Το χρονικό του επεισοδίου

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο 15ο Γυμνάσιο της Κυψέλης, όπου συνέβη το περιστατικό με το αιματηρό επεισόδιο, όταν 16χρονη μαθήτρια μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της, μέσα στο σχολείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια της τρίτης σχολικής ώρας, λίγες μόλις ώρες αφότου η 16χρονη είχε ξεκινήσει τη φοίτησή της στο σχολείο, καθώς είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη έφερε μαζί της μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» μήκους 21 εκατοστών, με λάμα περίπου 9 εκατοστών, και τραυμάτισε τη 14χρονη στο δεξί χέρι και στην κοιλιακή χώρα. Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου της έγιναν ράμματα, ενώ η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η 16χρονη έχει απασχολήσει επανειλημμένως τις Αρχές, με τρεις συλλήψεις μέσα στο 2025 για περιστατικά βίας και κατοχή αιχμηρών αντικειμένων. Στο παρελθόν φέρεται να είχε μαχαιρώσει και άλλη μαθήτρια, ενώ είχε αποβληθεί από προηγούμενο σχολείο λόγω παραβατικής συμπεριφοράς.

Σε κατάληψη του σχολείου προχώρησαν οι μαθητές

Μετά το περιστατικό, το 15μελές μαθητικό συμβούλιο προχώρησε σε κατάληψη του σχολείου, ζητώντας ενισχυμένη παρουσία ψυχολόγου και νοσηλευτή στο σχολείο.

Μέλος του 15μελούς ανέφερε: «Τα παιδιά ήταν αναστατωμένα, πολλά έπαθαν κρίσεις πανικού. Η λύση του 15μελούς ήταν να κατέβουν όλα τα παιδιά κάτω και να κάνουμε αποχή με αιτήματα: να έχουμε πιο πολλές ώρες ψυχολόγο και νοσηλευτή».

Μ. Γιαννάκος: Το κοριτσάκι αυτό ήρθε στο νοσοκομείο χτυπημένο και ζει από τύχη

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υπογράμμισε τη σοβαρότητα του τραυματισμού της μαθήτριας, λέγοντας: «Αν δεν έβαζε το χέρι στην κοιλιά, μπορεί να μιλάγαμε για νεκρό παιδί».

Και πρόσθεσε: «Το κοριτσάκι αυτό ήρθε στο νοσοκομείο χτυπημένο και ζει από τύχη. Πρέπει πρώτα να πεθάνει παιδί και μετά να ασχοληθούμε;».

Μαρτυρίες μαθητών και εργαζομένων του σχολείου για το περιστατικό

Μαθητές και εργαζόμενοι του σχολείου, κάνουν λόγο για σκηνές πανικού, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η Γραμματέας της Ένωσης Γονέων της 6ης Δημοτικής Κοινότητας ανέφερε: «Το χθεσινό περιστατικό δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό όπως παρουσιάζεται. Αυτά τα φαινόμενα πολλαπλασιάζονται. Θέλουμε από την πλευρά των γονιών να εκφράσουμε την οργή μας και την αγανάκτησή μας για το πώς το κράτος και το υπουργείο αντιμετωπίζουν τους εφήβους μας, τους οποίους μεταφέρουν από σχολείο σε σχολείο με κατασταλτικό τρόπο. Απαιτούμε σε όλα τα σχολεία να προσληφθούν μόνιμοι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές».

Ακόμη, μια συμμαθήτρια που ήταν παρούσα δήλωσε: «Κατέβηκα να πιω νερό και είχαν μαζευτεί πολλά παιδιά. Βγάζει την πεταλούδα από την τσέπη της και απλά την ακούμπαγε στην κοιλιά, δεν ήξερα τι ήταν αυτό, και μετά βλέπω να τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Φοβήθηκα, είδα να πέφτουν αίματα στο πάτωμα».

Οδηγία για υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών, από το υπουργείο Παιδείας

Ρητή οδηγία τόσο προς τη Διεύθυνση στου 15ου Γυμνασίου Αθηνών, όσο και προς την οικεία Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης, δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό και δόθηκε οδηγία προκειμένου ο/η ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.