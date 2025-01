ΥΠΕΞ: Συλλυπητήριο μήνυμα για την τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την τρομακτική επίθεση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των πρωτοχρονιάτικων εορτασμών στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter).

We convey our sincere condolences to the bereaved families of the victims and wish for a speedy recovery of those injured. We stand in solidarity with the American people and the US Government, reaffirming that violence in any form is unacceptable and cannot be justified.