Τρομοκρατική επίθεση στη Ν. Ορλεάνη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - Νεκρός ο δράστης, δέκα τα θύματα

Δέκα τουλάχιστον άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε επάνω τους στην οδό Κανάλ και Μπέρμπον στη Γαλλική Συνοικία της Νέας Ορλέανης τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Κατόπιν, ο οδηγός βγήκε από το όχημα και άρχισε να πυροβολεί με ένα όπλο, με την αστυνομία να ανταποδίδει τα πυρά.

Στο μεταξύ, ο φερόμενος ως δράστης είναι νεκρός, δήλωσε στο CNN αξιωματούχος της αστυνομίας. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι ο ύποπτος ενήργησε σκόπιμα, δήλωσε ο αξιωματούχος. Το FBI και η αστυνομία διεξάγουν έρευνες στο όχημα, καθώς προσπαθούν να προσδιορίσουν το κίνητρο.

Το FBI ερευνά το περιστατικό της Νέας Ορλεάνης ως «τρομοκρατική ενέργεια», ανέφερε το γραφείο σε ανακοίνωσή του. «Σήμερα το πρωί, ένα άτομο έπεσε με αυτοκίνητο πάνω σε πλήθος ανθρώπων στην οδό Μπέρμπον στη Νέα Ορλεάνη, σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

«Το άτομο στη συνέχεια ενεπλάκη με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου και έχει πλέον αποβιώσει. Το FBI είναι η επικεφαλής υπηρεσία έρευνας και ερευνούμε την υπόθεση αυτή ως τρομοκρατική ενέργεια», κατέληξε.

Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης ΛαΤόγια Καντρέλ έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με την επίθεση που σκότωσε 10 ανθρώπους νωρίς το πρωί της Πρωτοχρονιάς.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικά νοσοκομεία, σύμφωνα με τη δημοτική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων NOLA.

«Γνωρίζουμε ότι η πόλη της Νέας Ορλεάνης επλήγη από τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε η Καντρέλ, σημειώνοντας ότι το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

«Ένας άνδρας που οδηγούσε ένα φορτηγό στην οδό Bourbon Street «με πολύ γρήγορο ρυθμό» σκότωσε 10 ανθρώπους και πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών της Νέας Ορλεάνης, χτυπώντας δύο, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης η επιθεωρήτρια της αστυνομίας Aνν Κιρκπάτρικ.

«Χθες το βράδυ, είχαμε πάνω από 300 αστυνομικούς εδώ, και λόγω της σκόπιμης νοοτροπίας αυτού του δράστη - ο οποίος πέρασε γύρω από τα οδοφράγματά μας προκειμένου να το πραγματοποιήσει αυτό. Ήταν αποφασισμένος να δημιουργήσει το μακελειό και τις ζημιές που προκάλεσε», δήλωσε προσθέτοντας πως το FBI θα αναλάβει την έρευνα.

Περίπου στις 3:15 π.μ. (τοπική ώρα), ξημερώματα Τετάρτης, το όχημα, που περιγράφεται ως SUV, έπεσε πάνω σε πεζούς στη διασταύρωση μεταξύ της Bourbon Street και Κανάλ, μετέδωσε το WGNO.

Το CBS News, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, μετέδωσε πως ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Κατόπιν, ο οδηγός βγήκε από το όχημα και άρχισε να πυροβολεί με ένα όπλο, με την αστυνομία να ανταποδίδει τα πυρά.

«Ανταποκρινόμαστε σε ένα δυστύχημα με έναν μεγάλο αριθμό θυμάτων, με την εμπλοκή ενός οχήματος που έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων στην οδό Μπέρμπον και Κανάλ. Υπάρχουν 30 τραυματίες και 10 νεκροί», δήλωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης Nola Ready.

Όπως μεταδίδει το BBC, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που φαίνεται πως έχουν τραβηχτεί σήμερα στο σημείο της τραγωδίας, δείχνουν ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος στη Νέα Ορλεάνη. Πυροβολισμοί αντηχούν στο βάθος και άνθρωποι διακρίνονται να τρέχουν για να σωθούν.

«Μια φρικτή πράξη βίας έλαβε χώρα στην Bourbon Street νωρίτερα σήμερα το πρωί», δήλωσε ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, στο X, καλώντας τον κόσμο να μείνει μακριά από την περιοχή όπου έγινε η επίθεση.

