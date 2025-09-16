ΥΠΕΝ: Σε χρόνο ρεκόρ η εκκίνηση έργων πρόληψης και αποκατάστασης για τον πυρόπληκτο Φενεό

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, συγκάλεσε σήμερα στο υπουργείο σύσκεψη εργασίας για τα έργα που αφορούν στην αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Κορινθίας από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή στις 22 Ιουλίου.

Στην τρίτη κατά σειρά σύσκεψη για το θέμα αυτό συμμετείχαν ο υπουργός υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Βουλευτής Κορινθίας, κ. Νίκος Ταγαράς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, υπεγράφη η πράξη ορισμού της Τράπεζας Πειραιώς ως αναδόχου αποκατάστασης για τα έργα αυτά. Υπενθυμίζεται ότι, αμέσως μετά την πυρκαγιά, η Τράπεζα Πειραιώς είχε εκδηλώσει την πρόθεση να συμβάλει στην υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων για την έκταση των συνολικά 15.800 στρεμμάτων που επλήγησαν.

Η σύναψη τέτοιων σημαντικών αναδοχών προβλέπεται σε σχετική νομοθετική παρέμβαση που έγινε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2021, η οποία επιτρέπει τη συνεργασία κράτους και ιδιωτών για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, για πρόληψη και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και πληγεισών περιοχών, με ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Προηγήθηκε η διεξαγωγή από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε χρόνο-ρεκόρ, σχετικής μελέτης, ενώ το έργο προβλέπει για τη συνέχεια, μεταξύ άλλων, την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑΣΕ) για την υλοποίησή του, που θα γίνει από τον ανάδοχο.

Στόχος είναι η προχωρήσουν άμεσα τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, πριν τον χειμώνα. Συγκεκριμένα, ως χρονικό διάστημα ολοκλήρωσής του ορίζονται οι τέσσερις μήνες μετά την έναρξη των εργασιών, ενώ σε κάθε περίπτωση το διάστημα αυτό δεν μπορεί να ξεπεράσει τους έξι μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.278.353,78 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό με τη σχετική ανακοίνωση, κατά τη σύσκεψη εργασίας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπασταύρου υπέγραψε την ένταξη της πράξης για την αντιμετώπιση των φαινομένων λειψυδρίας στο Δήμο Βέλου-Βόχας, συνολικού ύψους 3.102.300 ευρώ.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης η βουλευτής ΝΔ Κορινθίας, κ. Μαρία Ελένη Σούκουλη - Βιλιάλη, ο γενικός γραμματέας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Στάθης Σταθόπουλος, ο γενικός διευθυντής Δασών, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, ο δήμαρχος Σικυωνιών, κ. Σπύρος Σταματόπουλος, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας, κ. Θανάσης Μανάβης, ο πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς, κ. Σπύρος Δεδάκης, ο δασάρχης Κορίνθου κ. Αλέξιος Αδάμ, ο Chief Retail Banking & Μέλος ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Βασίλης Κουτεντάκης, καθώς και άλλα στελέχη της Τράπεζας.