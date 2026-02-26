Ξανά στη φυλακή ο Μαυρίκης: Ανακλήθηκε ο κατ' οίκον περιορισμός και συνελήφθη

Στη φυλακή οδηγείται εκ νέου ο Χρήστος Μαυρίκης, καθώς ανακαλείται το καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και διατάσσεται η κράτησή του με βούλευμα του Τμήματος Εκτελέσεων Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

Η απόφαση για την αυστηροποίηση των όρων κράτησης ήρθε στον απόηχο νέων ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν εις βάρος του, ενώ ο Χρήστος Μαυρίκης έχει ήδη συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών.

Οι διώξεις σχετίζονται με το περιστατικό πυροβολισμών στα Σπάτα και την πολύωρη επιχείρηση σύλληψης του αποκαλούμενου «αρχικοριού» που ακολούθησε. Ο 71χρονος είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, ύστερα από πυροβολισμούς που έριξε στον αέρα μετά από διαπληκτισμό.

Η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε για τον Απρίλιο, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάιο του 2025 τελούσε υπό κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι», στο πλαίσιο της δίωξης που είχε ασκηθεί σε βάρος του για την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού.



