Τροχαίο στη Ρουμανία: Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη ο τρίτος τραυματίας
04/02/2026 • 09:55
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να μεταφερθεί την Τετάρτη, ο τρίτος τραυματίας από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ. 

Πρόκειται για 20χρονο φίλαθλο, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή, ενώ εξετάζεται η έναρξη της διαδικασίας αεροδιακομιδής του εντός της ημέρας, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά του θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρές ιατρικές προϋποθέσεις.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πατέρα του τραυματία. 

