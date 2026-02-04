Τροχαίο στη Ρουμανία: Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη ο τρίτος τραυματίας

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να μεταφερθεί την Τετάρτη, ο τρίτος τραυματίας από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Πρόκειται για 20χρονο φίλαθλο, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή, ενώ εξετάζεται η έναρξη της διαδικασίας αεροδιακομιδής του εντός της ημέρας, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά του θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρές ιατρικές προϋποθέσεις.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πατέρα του τραυματία.