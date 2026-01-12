Τροχαία στην Αττική: 11 συλλήψεις και πάνω από 1.900 παραβάσεις σε ένα τριήμερο

Συνολικά 1.919 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν σε ένα μόνο τριήμερο κατά τους εκτεταμένους ελέγχους της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και συνελήφθησαν 11 οδηγοί.

Από τους συλληφθέντες οδηγούς, επτά εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια οινοπνεύματος, με τιμές άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όριο που συνιστά ποινικό αδίκημα.

Ειδικότερα, στους ελέγχους, που πραγματοποιήθηκαν από τις 9 έως και τις 11 Ιανουαρίου 2026, συμμετείχαν αστυνομικοί από το σύνολο των Υπηρεσιών Τροχαίας καθώς και από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με δράσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων:

-138- παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας,

-101- παραβάσεις για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

-29- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

-74- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

-36- παραβάσεις για λεωφορειολωρίδες,

-17- παραβάσεις για δακτύλιο,

-8- παραβάσεις για κίνηση σε Λ.Ε.Α.,

-10- παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς,

-17- παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

-25- παραβάσεις για χρήση κινητού,

-975- παραβάσεις για παράνομη στάθμευση και

-62- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Στο πλαίσιο της ως άνω εξόρμησης ακινητοποιήθηκαν -180- οχήματα ενώ μεταφέρθηκαν με γερανό -92- οχήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τις σε βάρος τους δικογραφίες στον αρμόδιο Εισαγγελέα.