Τρεις νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες στη Γαύδο - Διασώθηκαν 56 άτομα, έρευνα για αγνοούμενους

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, μετά από ανατροπή λέμβου.

Στην περιοχή βρίσκονται δύο παραπλέοντα πλοία και σπεύδουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ενώ έχει απογειωθεί και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 56 άτομα από πλοίο της δύναμης FRONTEX, ενώ έχουν περισυλλεγεί τρεις σοροί. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοούμενους. Ο καιρός στην περιοχή είναι δυσμενής, με ανέμους εντάσεως 6-7 μποφόρ.