Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος ο Μαροκινός που φέρεται ως διακινητής - Αρνήθηκε ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 31χρονος Μαροκινός υπήκοος που επέβαινε στο σκάφος των μεταναστών και φέρεται ως ο διακινητής στο πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Χίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Τραγωδία στη Χίο: Τραυματισμένα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας

Παιδιά με πολλαπλά κατάγματα που είχαν τραυματιστεί την περασμένη Πέμπτη στο τραγικό ναυάγιο ανοικτά της Χίου, μεταφέρθηκαν σήμερα νωρίς το απόγευμα στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα με πτήση αεροσκάφους τύπου C130.

Τα παιδιά κρίθηκε απαραίτητο - αφού η κατάσταση της υγείας τους σταθεροποιήθηκε - να αντιμετωπιστούν από εξειδικευμένους γιατρούς. Μαζί τους αναχώρησαν για την Αθήνα και οι γονείς τους αλλά και τα αδέλφια τους για λόγους οικογενειακής ενότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν τέσσερα παιδιά με πολλαπλά κατάγματα, ένα εμπύρετο και ένα ασυνόδευτο.

Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χίου, παραμένουν ακόμη τρία παιδιά σε καλή κατάσταση, καθώς και ένας ανήλικος αδελφός τους στη Χειρουργική Κλινική.

Από τα τρία άτομα που νοσηλεύονταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τραυματισμένα στο ναυάγιο, ένα νοσηλεύεται πλέον σε απλό θάλαμο νοσηλείας ενώ στη ΜΕΘ παραμένουν μία γυναίκα με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένας άντρας χειρουργημένος στην κοιλιακή χώρα.