Τραγωδία στη Χίο: Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων

Χωρίς τον εντοπισμό αγνοουμένων από το πολύνεκρο ναυάγιο με τους μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου Χίου συνεχίζονται οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Υπενθυμίζεται πως ήδη έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται φρουρούμενος, ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής, ο οποίος εντός της Πέμπτης θα οδηγηθεί στον ανακριτή.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πραγματοποιεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Μεταξύ των 25 τραυματιών μεταναστών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου βρίσκονται και 10 παιδιά ηλικίας έως 15ετών που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική.

Μάλιστα ένας 13χρονος υποβλήθηκε τις πρωινές ώρες σε μια πολύωρη χειρουργική επέμβαση αφού ήταν πολυτραυματίας. Υπενθυμίζεται πως δύο έγκυες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Αναφορικά με την ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και τον θάνατο 15 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου Χίου, οι έρευνες για εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων συνεχίστηκαν με τη συμμετοχή πέντε Περιπολικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τριών Περιπολικών οχημάτων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου και του Λιμενικού Σταθμού Καρδαμύλων, ενώ από αέρος συμμετείχε ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη τις βραδινές ώρες χθες, ένας 31χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Μαρόκου), εκ των διασωθέντων, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Ο 31χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 ¨Διευκόλυνση¨, του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος στον Ελλαδικό χώρο¨, του άρθρου 277 του Π.Κ. ¨Πρόκληση ναυαγίου¨ και του άρθρου 169 του Π.Κ. ¨Απείθεια¨.

Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο Τύπου».