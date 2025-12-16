Την Τετάρτη στις 12:00 η εξόδιος ακολουθία της Ειρήνης Μαρινάκη – Δωρεές στη μνήμη της

16/12/2025 • 17:53
Η εξόδιος ακολουθία της Ειρήνης Μαρινάκη, μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025, ώρα 12:00. Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στους φορείς «Η Αργώ» και Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, με αιτιολογία κατάθεσης «Στη μνήμη Ειρήνης Μαρινάκη».

Οι δωρεές μπορούν να γίνουν στους εξής φορείς: 

  • Σωματείο Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες, «Η Αργώ»

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος   IBAN: GR8601101770000017748002221

  • Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

ALPHA                       GR5001402530253002002011857       253-00-2002-011857                

EUROBANK              GR4102600760000520100752194       0026.0076.52.0100752194         

ΠΕΙΡΑΙΩΣ                 GR3101721030005103013414035        5103-013414-035              

ΕΤΕ                            GR6401101890000018929600874       189/296008-74     
                  

