Την Τετάρτη στις 12:00 η εξόδιος ακολουθία της Ειρήνης Μαρινάκη – Δωρεές στη μνήμη της

Η εξόδιος ακολουθία της Ειρήνης Μαρινάκη, μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025, ώρα 12:00. Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στους φορείς «Η Αργώ» και Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, με αιτιολογία κατάθεσης «Στη μνήμη Ειρήνης Μαρινάκη».

Οι δωρεές μπορούν να γίνουν στους εξής φορείς:

Σωματείο Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες, «Η Αργώ»

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος IBAN: GR8601101770000017748002221

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

ALPHA GR5001402530253002002011857 253-00-2002-011857

EUROBANK GR4102600760000520100752194 0026.0076.52.0100752194

ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR3101721030005103013414035 5103-013414-035

ΕΤΕ GR6401101890000018929600874 189/296008-74





