Τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα στους Αμπελόκηπους - Αποκλεισμένη η περιοχή

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στις Αρχές μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό σε κατάστημα στους Αμπελόκηπους και συγκεκριμένα στην οδό Σεβαστουπόλεως.

Στο σημείο έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και πραγματοποιεί έρευνα σε σούπερ μάρκετ, ενώ στο τηλεφώνημα δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ.

Στην περιοχή πραγματοποιείται εκτροπή κυκλοφορίας ως εξής: