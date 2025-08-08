Θυελλώδεις άνεμοι: Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Με θυελλώδεις ανέμους οι οποίοι εκτιμώνται έως 9 μποφόρ, σήμερα, Παρασκευή, εκδόθηκε απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου. Το εν λόγω απόπλου έχει ισχύ έως τη 1 το μεσημέρι, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση. Πάντως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κανονικά αναχωρούν τα πλοία του Αργοσαρωνικού ενώ κανονικά θα γίνουν τα δρομολόγια από Ραφήνα προς Μαρμάρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ταξιδιώτες του πρώτου δρομολογίου που ήταν στις 06:45 για τις Κυκλάδες και του επόμενου, βρέθηκαν μπροστά σε κλειστούς καταπέλτες ζητώντας πληροφορίες, τονίζοντας ότι η ενημέρωση έπρεπε να είχε γίνει ήδη.

Νωρίτερα, εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης για το απαγορευτικό απόπλου, στελέχη του Λιμενικού ενημέρωναν δια ζώσης ότι τα πλοία θα μείνουν αγκυροβολημένα τις επόμενες ώρες.

Τα οχήματα είχαν αρχίσει να πληθαίνουν στον Πειραιά και ολοένα και περισσότεροι επιβάτες, αδειούχοι και τουρίστες ζητούσαν πληροφορίες στις πύλες του λιμανιού.

Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, αναφέρει ότι το μελτέμι με ισχύ ανέμων ως και 9 μποφόρ κυρίως στην περιοχή των βορείων Κυκλάδων και του Στενού Καφηρέα, δεν αναμένεται να εξασθενήσει πριν από τις 7 το απόγευμα και προειδοποιεί ότι και το Σάββατο οι άνεμοι θα ξεπερνούν τα 7 μποφόρ.