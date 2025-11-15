Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται σήμερα το ανανεωμένο πάρκο Αλκμήνης στη Χαριλάου - Νέα παιδική χαρά, γήπεδο μπάσκετ και ενισχυμένο πράσινο

Με έναν ανανεωμένο, λειτουργικό και πράσινο δημόσιο χώρο αναβαθμίζεται από σήμερα η περιοχή της Χαριλάου, καθώς ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης παραδίδει -στις 12 το μεσημέρι- το αναπλασμένο πάρκο Αλκμήνης, πίσω από το γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης».Το πάρκο, το οποίο επί χρόνια παρέμενε σε κατάσταση εγκατάλειψης, μεταμορφώθηκε μέσα από ένα σύνολο παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν μία νέα παιδική χαρά για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, ανακαίνιση της υφιστάμενης, πλήρη αναβάθμιση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης, καθώς και παρεμβάσεις πρασίνου με εκτεταμένες φυτεύσεις που αλλάζουν την εικόνα της περιοχής.

