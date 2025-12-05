Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ Αστυνομίας και αγροτών - Τα ΜΑΤ τους σταμάτησαν πριν στήσουν μπλόκο στο «Μακεδονία» (vids)

Ένταση επικρατεί στη Θεσσαλονίκη με αγρότες και δυνάμεις της Αστυνομίας, αφού στο ύψος του αγροκτήματος του ΑΠΘ στήθηκε μπλόκο με κλούβες με ΜΑΤ, λίγο πριν από τον κόμβο στα «Πράσινα Φανάρια», σε μία προσπάθεια να εμποδιστεί η πρόσβαση των αγροτών προς το αεροδρόμιο.

Όπως αναφέρει το thesspost, οι αγρότες ζητούν από την ΕΛ.ΑΣ. να απομακρύνει τις κλούβες για να καταφέρουν να προχωρήσουν στον αποκλεισμό. Τη διάθεση αυτή εξάλλου τη διατύπωσαν από το ξεκίνημα της κινητοποίησης.

Στολισμένα Χριστουγεννιάτικα δεκάδες τρακτέρ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν σε κομβόι με προορισμό τον κόμβο «Πράσινα Φανάρια» που οδηγεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα από Επανομή, Θέρμη, Τρίλοφο, Χαλκιδική και όλα τα χωριά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που εδώ και μέρες «ζέσταιναν» τις μηχανές των τρακτέρ τους για τη σημερινή κινητοποίηση, αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο, μέχρις ότου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Η απόφαση για το στήσιμο του μπλόκου στα «Πράσινα Φανάρια» ελήφθη ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, χθες βράδυ, και αφού προηγουμένως «μέτρησαν» τις δυνάμεις τους καθώς, όπως υπογραμμίζουν, δεν αποκλείεται να αποκλείσουν επ’ αόριστον την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης.

Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους και νέα μπλόκα

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, με τουλάχιστον 14 μπλόκα και περισσότερα από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους.

Νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Το μεγαλύτερο μπλόκο των αγροτών με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ είναι στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας.

Πάνω από 500 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στα διόδια του Λόγγου στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Την ίδια ώρα, με μπάλες αχύρου οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Εορδαίας αποκλείουν το δρόμο στον Φιλώτα Αμυνταίου.

Για έξι ώρες τουλάχιστον έκλεισε το τελωνείο στον Προμαχώνα - Τι γίνεται σε Ευζώνους, Νίκη και Εξοχή

Σε αποκλεισμό για έξι ώρες του τελωνείου του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία μέχρι και τις 18.00-18.30 προχώρησαν οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Σήμερα έφτασαν επί τόπου και οδηγοί φορτηγών. Η διέλευση των ΙΧ και των λεωφορείων επιτρέπεται ωστόσο δεν επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών. «Δεν αποκλείουμε το τελωνείο να μην ανοίξει και καθόλου», επισήμανε μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο μεταξύ, αναμένεται στη μία το μεσημέρι η άφιξη αγροτών και κτηνοτρόφων από τον δήμο Παιονίας, την ευρύτερη περιοχή του νομού Κιλκίς και τα Γιαννιτσά Πέλλας στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία και πρόκειται να το αποκλείσουν επ΄αόριστον σύμφωνα με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που ελήφθη το πρωί.

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, ο αποκλεισμός ισχύει μέχρι τη μία το μεσημέρι, με τον επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα να επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν αποκλείεται να γίνει και νέα κινητοποίηση το απόγευμα.

Στο τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι έστησαν αγροτικό μπλόκο στη διασταύρωση που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο και έχουν προγραμματίσει συμβολικό αποκλεισμό του σημείου από τις 17.00, οπότε και θα πραγματοποιήσουν τη γενική τους συνέλευση.

Στη Δράμα παραμένουν ενεργά αγροτικά μπλόκα στις διασταυρώσεις της Μαυρολεύκης και της Προσοτσάνης. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, με καθημερινές συνελεύσεις, θα αποφασίζουν συλλογικά για τη συνέχεια και τις μορφές των κινητοποιήσεών τους.

Στήθηκαν μπλόκα και στη Λέσβο

Μεγάλη αγροτική συγκέντρωση πραγματοποιούν οι αγρότες το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λέσβο. Οι αγρότες έκλεισαν τον δρόμο στο ύψος του κόμβου της Λάρσου και σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

«Μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και αλλαγή του οργανισμού του ΕΛΓΑ που κρατάει υπέρογκα πόσα από τους αγρότες και δεν αποζημιώνει ή δίνει ψίχουλα μετά από χρόνια», είναι τα κύρια αιτήματα των αγροτών.

Τη συμπαράσταση τους εκφράζουν πολλοί πολίτες που βρίσκονται στο σημείο, ενώ δεκάδες είναι τα ψηφίσματα στήριξης σωματείων στους αγρότες.

Η εικόνα στα Μάλγαρα

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Στο πλευρό τους βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν ιδιοκτήτες ταξί και παραγωγοί λαϊκών αγορών, ενώ χθες το «παρών» στο μπλόκο έδωσαν ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα γραφεία τελετών της Θεσσαλονίκης.

Ενισχύθηκε από χθες το μπλόκο που έστησαν την 1η Δεκεμβρίου αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας, με την άφιξη των συναδέλφων τους από τα Γιαννιτσά. Αν και οι συμμετέχοντες στο μπλόκο των Ευζώνων, αποφάσισαν στη χθεσινή γενική τους συνέλευση τον επ' αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου, λόγω της κακοκαιρίας Byron και για λόγους ασφάλειας ανοίγουν τις πύλες του τελωνείου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση και να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα. Κανονικά -παρά τον αποκλεισμό- διεξάγεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Παραμένει (από 1/12) το μπλόκο και στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες από τη μία και τουλάχιστον για ένα δίωρο.

Αύριο το μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου

Αύριο, οι παραγωγοί του Δήμου Λαγκαδά προχωρούν στη δημιουργία αγροτοκτηνοτροφικού μπλόκου στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς. Η απόφαση ελήφθη σε χθεσινοβραδινή συνέλευση, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε εκτενώς ο τρόπος συμμετοχής των τοπικών παραγωγών στο πανελλαδικό κύμα κινητοποιήσεων. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου (6/12), αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Σοχό, την Άσσηρο, τα Καλλίνδοια, την Κορώνεια, τον Βερτίσκο, τον Λαγκαδά και τον Λαχανά θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών τους με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Από εκεί θα κινηθούν συντεταγμένα προς τον κόμβο Δερβενίου, όπου αναμένεται να φτάσουν έως τις 15:00 το αργότερο.

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων σε Δυτική Μακεδονία

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Φλώρινας και με βάση τον σχεδιασμό τους θα προχωρήσουν και σήμερα σε τρίωρο αποκλεισμό από τις 10 το πρωί. Αγροτικό μπλόκο υπάρχει και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι και σύμφωνα με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης θα κλείνουν το σημείο καθημερινά, από τη μία μετά το μεσημέρι και για ένα τετράωρο.

Κοινό αγροτικό μπλόκο στήνουν αύριο στη διασταύρωση Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Κοζάνη, Γρεβενά και Καστοριά, σύμφωνα με απόφαση γενικής συνέλευσης.

Η εικόνα σε Ημαθία - Πέλλα και Πιερία

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην έχουν προχωρήσει ακόμη σε αποκλεισμούς. Στη σημερινή τους συνέλευση θα καθορίσουν το επόμενο βήμα της κινητοποίησής τους.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους, στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας. Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων -παλαιότερων και νεότερων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους. Ειδικά για την περιοχή της Βεγορίτιδας, οι αγρότες διεκδικούν αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ για τον παγετό που έπληξε τα ροδάκινα και άμεση προκαταβολή και επικαιροποίηση πληρωμών για τις ζημιές σε μήλα και κεράσια.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους αγροτικό μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Θεσσαλία: Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων

Στα μπλόκα παραμένουν και σήμερα οι αγρότες της Καρδίτσας, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, ενώ φορείς και σωματεία με ανακοινώσεις δηλώνουν τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Στο Κιάτο

Στο Κιάτο έφτασε η πορεία των αυτοκινητιστών ταξί από την Αθήνα, προκειμένου να ενωθούν με το μπλόκο των αγροτών που βρίσκεται στον κόμβο της περιοχής.

Πηγή: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI

Αρχικά είχαν αποφασίσει να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και αύριο. Ωστόσο, νωρίς το βράδυ αποχώρησαν από το σημείο, ενώ παράλληλα αναίρεσαν και την αρχική τους απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων, δεδομένου ότι λόγω των καιρικών συνθηκών δεν θέλουν να επιβαρύνουν το επιβατικό κοινό κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας.

Ιωάννινα: Κινητοποιήσεις αγροτοκτηνοτρόφων με αποκλεισμούς δρόμων και σύσκεψη φορέων την Κυριακή

Aποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι με τρακτέρ, πραγματοποιούν από τις 8:30 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Ιωαννίνων, οι οποίοι βρίσκονται στην 6η ημέρα κινητοποιήσεων.

Τον κόμβο αναμένεται να κλείσουν και από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ, ενώ θα συνεχίσουν και αύριο τις κινητοποιήσεις τους.

Την υποστήριξή του στον αγώνα τους εξέφρασε ο δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης, ο οποίος χθες το βράδυ πήγε στο μπλόκο. Στο μήνυμά του προς τους αγρότες τόνισε, πως «εάν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, το ακριτικό Πωγώνι που ήδη δοκιμάζεται γιατί είναι αντιμέτωπο με κλείσιμο σχολείων, ΕΛΤΑ, Υπηρεσιών Κέντρων Υγείας, θα σβήσει».

Αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τους αγρότες, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με αποκλεισμό του κόμβου, από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ.

Όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, την Κυριακή, στις 11:00 το πρωί, προγραμματίζεται συγκέντρωση με αγροτικά μηχανήματα στο φυτώριο Λαψίστας. Στην συνέχεια θα γίνει πορεία προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, όπου στον κόμβο του θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 σύσκεψη, με τη συμμετοχή όλων των φορέων του νομού.

Στο δεύτερο αγροτικό μπλόκο της Ηπείρου, στον Λούρο της Πρέβεζας τα τρακτέρ ενισχύονται.

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ Πρέβεζας, χαιρετίζει την απόφαση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας και της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, υπογραμμίζοντας, ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν συνέχεια μιας μακράς προσπάθειας οργάνωσης και συσπείρωσης των βιοπαλαιστών αγροτών.

1,2 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου

Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ομαλοποιείται η ροή των πληρωμών και έως το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν πάνω από 1,2 δισ. στον αγροτικό κόσμο.

Ο Κώστας Τσιάρας αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής επισήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα και με τη θεσμοθέτηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και τις μειώσεις στον ΦΠΑ στα αγροεφόδια, ενώ αναφέρθηκε και στο φθηνό αγροτικό ρεύμα που ζητούν μετ’ επιτάσεως οι αγρότες.

Αγρότες της Ημαθίας παραμένουν στο μπλόκο τους στην Εγνατία οδό στον κόμβο της Κουλούρας και συνάδελφοί τους από την Ροδόπη στον κόμβο της Κομοτηνής στο ρεύμα προς Ξάνθη.

Καθημερινά οι αγρότες από τις 10 το πρωί έως τις 12.00 θα κλείνουν την Εγνατία οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου της Κομοτηνής.

Αγρότες της Κάτω Αχαΐας με τα τρακτέρ τους επιχείρησαν να πάνε στα εγκαίνια του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, συνάντησαν όμως μπλόκο της αστυνομίας στη βιομηχανική περιοχή Πατρών.

Το βράδυ επιχείρησαν να ανέβουν στο νέο αυτοκινητόδρομο αλλά και πάλι τους ανέκοψε η αστυνομία.

Για περίπου μιάμιση ώρα κάθε μέρα οι αγρότες κλείνουν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.