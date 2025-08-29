Θερμοκρασίες θαλασσών: Πτώση στο Β. Αιγαίο, άνοδος στο Ιόνιο - Τι δείχνουν τα στοιχεία του Copernicus

Τις θερμοκρασίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών θαλασσών, βάσει των στοιχείων του συστήματος Copernicus, παρουσιάζει ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», ο κ. Κολυδάς δημοσιεύει αναλυτικά δεδομένα για τη θερμοκρασία της θάλασσας, τόσο στο Αιγαίο και το Ιόνιο, όσο και στη βορειοδυτική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στα νερά του βόρειου Αιγαίου καταγράφηκαν «αρνητικές ανωμαλίες θερμοκρασίας» στις 27 Αυγούστου, με τιμές χαμηλότερες κατά 1 έως 2 βαθμούς Κελσίου.

«Στο Ιόνιο επικρατούν κυρίως θετικές ανωμαλίες +0.5 έως +1.5 °C με περιορισμένη ανανέωση από βαθύτερα στρώματα και η ήπια κυκλοφορία το καλοκαίρι» αναφέρει ο κ. Κολυδάς.

🌡️🎯🌡️ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COPERNICUS

✅Στο Βόρειο Αιγαίο (Θερμαϊκός, Χαλκιδική, Βόρειες Σποράδες, Θάσος–Σαμοθράκη) παρουσιάζονται αρνητικές ανωμαλίες στη θερμοκρασία θάλασσας (-1 έως -2 °C) στις 27 Αυγούστου. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους ενισχυμένους βοριάδες… pic.twitter.com/2XjxCW865X — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 29, 2025

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus:

«Στο Βόρειο Αιγαίο (Θερμαϊκός, Χαλκιδική, Βόρειες Σποράδες, Θάσος–Σαμοθράκη) παρουσιάζονται αρνητικές ανωμαλίες στη θερμοκρασία θάλασσας (-1 έως -2 °C) στις 27 Αυγούστου. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους ενισχυμένους βοριάδες που ευνοούν την ανάμιξη και την ανάδυση ψυχρότερων υδάτων (upwelling). Παράλληλα, η εισροή σχετικά πιο ψυχρών μαζών από τον Εύξεινο Πόντο μέσω των Δαρδανελίων συμβάλλει σε ψυχρότερες θερμοκρασίες επιφανείας.

Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη) κυριαρχούν θετικές ανωμαλίες +1 έως +2 °C, όπου οι ισχυροί άνεμοι δεν έχουν την ίδια διάρκεια/ένταση όσο στο βόρειο Αιγαίο, με αποτέλεσμα η επιφάνεια να διατηρείται πιο θερμή.

Στο Ιόνιο επικρατούν κυρίως θετικές ανωμαλίες +0.5 έως +1.5 °C με περιορισμένη ανανέωση από βαθύτερα στρώματα και η ήπια κυκλοφορία το καλοκαίρι .

Στη Βορειοδυτική Ευρώπη (Ατλαντικός, γύρω από Βρετανία–Γαλλία) οι αποκλίσεις είναι πολύ υψηλές, τοπικά +2 έως +3 °C με πιθανές αιτίες τους ασθενέστερους ανέμους , τις μεταβολές στο Gulf Stream / North Atlantic Drift που επιδρούν στη διανομή θερμότητας στην περιοχή. Η φάση της Βόρειας Ατλαντικής Ταλάντωσης (NAO) μπορεί να ευνοεί συνθήκες στασιμότητας και συσσώρευσης θερμότητας».