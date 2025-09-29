Τέμπη: Στο επόμενο στάδιο η δικαστική διερεύνηση - Γιατί η πρόεδρος Εφετών Λάρισας απορρίπτει τα αιτήματα εκταφής

Δυόμισι χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με τα 57 θύματα, η τεράστια δικογραφία για τις ποινικές ευθύνες 36 κατηγορουμένων παίρνει τον δρόμο για το ακροατήριο.

Η πρόεδρος Εφετών Λάρισας επικύρωσε την εισαγγελική πρόταση δίνοντας σύμφωνη γνώμη για παραπομπή 36 μη πολιτικών προσώπων, στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Οι 33 δικάζονται για το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, με αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Οι τρεις κατηγορούμενοι δικάζονται μόνο για πλημμελήματα, όπως ανθρωποκτονία και βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια σε βάρος πολλών ατόμων, αναφέρει η ΕΡΤ.

Όπως δήλωσε ο Ιωάννης Μπούγας, υφυπουργός Δικαιοσύνης: «Εφόσον ξεκινήσει η δίκη, όλα τα στοιχεία από κάθε πλευρά, από κάθε εμπλεκόμενο μέρος από τους διαδίκους θα τεθούν υπόψιν του δικαστηρίου και εκεί, με βάση τον νόμο και τη συνείδησή τους, οι δικαστές θα αποφανθούν ποιος είναι υπαίτιος για αυτή την τραγωδία των Τεμπών και εφόσον κριθούν υπαίτιοι, ποιο είναι και το ύψος της ποινής το οποίο πρέπει να σου επιβληθεί».

Με την ίδια διάταξη, η πρόεδρος Εφετών Λάρισας απορρίπτει τα αιτήματα εκταφής που κατέθεσαν η Μαρία Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και ο Πάνος Ρούτσι, προκειμένου να διενεργηθούν βιοχημικές εξετάσεις στις σορούς των νεκρών, διότι, όπως αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο: «Στο παρόν δικονομικό στάδιο δεν απαιτείται η διενέργεια της ανακριτικής πράξης για τυχόν ανεύρεση ουσιών στους θανόντες, αφού στις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης δεν διαπιστώθηκε ως αιτία ανάφλεξης μετά τη σύγκρουση των τρένων ύποπτο φορτίο».

Η κυρία Λιάνου, ομοίως απέρριψε τα αιτήματα των 80 συγγενών για περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, σύμφωνα με το υπόμνημα που κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα ενώπιον της, με το σκεπτικό ότι έχουν ήδη απορριφθεί τα αντίστοιχα αιτήματα από τον ανακριτή της υπόθεσης κι έχουν εκδοθεί απορριπτικά βουλεύματα από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε: «Δεν θα επιτρέψουμε θεσμικά, έναν δεύτερο γύρο αυτής της απαράδεκτης και χυδαίας προσπάθειας εργαλειοποίησης που προσπάθησαν να επιχειρήσουν όλοι αυτοί μαζί, όλα αυτά τα κόμματα μαζί, με στόχο να αναζητήσουν ψήφους πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πονεμένοι».

Μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένεται να γίνει γνωστή η ημερομηνία έναρξης της δίκης των Τεμπών.

Η υπόθεση των Τεμπών περνάει στην επόμενη φάση, στο στάδιο δικαστικής διερεύνησης, που είναι η αποδεικτική διαδικασία με την έναρξη της δίκης, με τους δικαστές να πρόκειται να διαχειριστούν μια δικογραφία 60.000 σελίδων.