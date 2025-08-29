Τέμπη: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για το δυστύχημα - Αναμένεται η ημερομηνία της δίκης

Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και η υπόθεση πλέον οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποιήθηκε στους αντικλήτους δικηγόρους, με το επόμενο βήμα να είναι ο προσδιορισμός της ημερομηνίας έναρξης της δίκης.

Την ίδια ώρα, στα χέρια του εφέτη ανακριτή Λάρισας βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που αφορά στη φωτιά η οποία ξέσπασε μετά τη μοιραία σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Στην έκθεση, μήκους 94 σελίδων με συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό, τονίζεται ότι η δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, ωστόσο δεν παρουσιάζει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά.

Το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού καταρρίπτει τόσο τα συμπεράσματα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ όσο και τις θεωρίες που είχαν διατυπωθεί από τεχνικούς συμβούλους οικογενειών, περί μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια καμπίνα, της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο Κουλούρι, όπου είχε μεταφερθεί τμήμα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, προκειμένου να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο ύπαρξης φορτίου στο δεύτερο βαγόνι.

Πλακιάς για το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα Τέμπη: Εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες

Παράλληλα, το οριστικό πόρισμα της Πυροσβεστικής, το οποίο βάζει τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας περί εύφλεκτης ύλης στην εμπορική αμαξοστοιχία που προκάλεσε την πυρόσφαιρα στην τραγωδία των Τεμπών, σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς.

Ο Νίκος Πλακιάς έκανε μια ανάρτηση στο Χ, με την οποία επιτίθεται σε όσους διακινούσαν «ψέματα και συνωμοσίες».

«Όσο πάει και γίνεται χειρότερο. Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες. Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να καλέσει όλους όσους αναφέρει στην κατάθεση του ο Παπαδημητρίου και να τελειώνουμε με όλα αυτά», αναφέρει.

Σε νέα του ανάρτηση λίγο αργότερα σημειώνει: «Βρε τι γίνεται σήμερα θα πάθουν πολλοί εγκεφαλικά. Ο καημένος ο διευθυντής από το Documento θα χρειαστεί διακομιδή και ο άλλος ο ψεκας από την Θεσσαλονίκη θα περιμένει στον διάδρομο για επαναφορά. Ασε κάτι πραγματογνώμονες από τα Jumpo».

Βρε τι γίνεται σήμερα θα πάθουν πολλοί εγκεφαλικά .

Ο καημένος ο διευθυντής από το Documento θα χρειαστεί διακομιδή και ο άλλος ο ψεκας από την Θεσσαλονίκη θα περιμένει στον διάδρομο για επαναφορά .

Απαντώντας σε χρήστη του X που του έγραψε ότι «κάνει πολύ κακή εντύπωση αυτή η χαρά σας», ο Νίκος Πλακιάς απάντησε: «Σοβαρά όταν με χλεύαζαν και μου λέγανε διάφορα και προσπάθησαν για δολοφονία χαρακτήρα ήταν καλά; Δεν είναι χαρά, δικαίωση είναι γιατί θα πάω σε μια δίκη με αλήθειες και όχι με ψέμματα. Χαρά !!! δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η λέξη εδώ και τριάντα μήνες και για το υπόλοιπο της ζωής μου».