Τέμπη: Κατατέθηκε η εισαγγελική πρόταση 996 σελίδων για τους κατηγορούμενους της δίκης

Στην τελική ευθεία για τη δίκη αναφορικά με το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών κατέθεσε την πρότασή του για Τέμπη σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το πρωί, στην πρόεδρο εφετών και την έστειλε στους διαδίκους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρέλαβε την δικογραφία των 60.000 σελίδων στις 8 Σεπτεμβρίου, μελέτησε την υπόθεση και συνέταξε την πρότασή του. Σήμερα, από τις 8:05 το πρωί, άρχισε να αποστέλλει την πρόταση 996 σελίδων στους διαδίκους, αφού προηγουμένως την είχε παραλάβει η πρόεδρος εφετών. Τα κατηγορητήρια, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, είναι όμοια με του εφέτη ανακριτή.

Όπως προβλέπεται, σε διάστημα περίπου 10 ημερών οι διάδικοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα.

Συνολικά 36 είναι οι κατηγορούμενοι, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών. Στις 60.000 σελίδες της δικογραφίας περιλαμβάνονται οι καταθέσεις περίπου 150 μαρτύρων, εκ των οποίων οι 28 είναι επιβάτες, αυτόπτες μάρτυρες.

Δικηγόροι συγγενών θυμάτων αναμένεται σήμερα να καταθέσουν υπόμνημα στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών για συμπληρωματική ανάκριση αναφορικά με την πυρασφάλεια, με αφορμή το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου.

Σύμφωνα με το κείμενο που συνοδεύει το πόρισμα, ο ρυθμός επέκτασης της θερμότητας ήταν πολύ υψηλός, άρα, σύμφωνα με τους διαδίκους, τίθεται θέμα πυρασφάλειας.